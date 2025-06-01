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Звезда Динамо не поедет со сборной Украины на турнир в Канаде

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Дата публикации 1 июня 2025 23:02
Сборная Украины потеряла Дубинчака перед матчами с Канадой и Новой Зеландией
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"

Сборная Украины по футболу в июне проведет тренировочный сбор в Канаде. На нем же команда Сергея Реброва сыграет против хозяев и Новой Зеландии в товарищеском турнире.

Команда Реброва потеряла еще одного игрока, которого хотели проверить, сообщила пресс-служба УАФ.

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Владислава Дубинчака. Фото: УАФ

Ребров потерял игрока

По официальной информации, защитник киевского "Динамо" Владислава Дубинчака не сможет принять участие в июньском сборе национальной сборной Украины из-за болезни. 27-летний игрок заболел ветрянкой.

Сроки восстановления не уточняются, но обычно болезнь требует 2-3 недели изоляции.

Отметим, что кроме Дубинчака в сборной Украины остались защитники Богдан Михайличенко и Александр Мартынюк.

Напомним, болельщики французского "ПСЖ" обратились к главному тренеру Луису Энрике.

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футбол Сборная Украины по футболу Динамо Владислав Дубинчак травма
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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