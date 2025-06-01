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Зірка Динамо не поїде зі збірною України на турнір в Канаді

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Дата публікації: 1 червня 2025 23:02
Збірна України втратила Дубінчака перед матчами з Канадою та Новою Зеландією
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"

Збірна України з футболу у червні проведе тренувальний збір в Канаді. На ньому ж команда Сергія Реброва зіграє проти господарів та Нової Зеландії у товариському турнірі.

Команда Реброва втратила ще одного гравця, якого хотіли перевірити, повідомила пресслужба УАФ.

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Владислава Дубінчака. Фото: УАФ

Ребров втратив гравця

За офіційною інформацією, захисник київського "Динамо" Владислава Дубінчака не зможе взяти участь у червневому зборі національної збірної України через хворобу. 27-річний гравець захворів на вітрянку.

Терміни відновлення не уточнюються, але зазвичай хвороба вимагає 2-3 тижні ізоляції.

Зазначимо, що крім Дубінчука у збірній України залишились захисники Богдан Михайличенко та Олександр Мартинюк.

Нагадаємо, уболівальники французького "ПСЖ" звернулись до головного тренера Луїса Енріке. 

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футбол Збірна України з футболу Динамо Владислав Дубінчак травма
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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