Збірна України втратила Дубінчака перед матчами з Канадою та Новою Зеландією

Зірка Динамо не поїде зі збірною України на турнір в Канаді
Збірна України з футболу у червні проведе тренувальний збір в Канаді. На ньому ж команда Сергія Реброва зіграє проти господарів та Нової Зеландії у товариському турнірі.
Команда Реброва втратила ще одного гравця, якого хотіли перевірити, повідомила пресслужба УАФ.
Ребров втратив гравця
За офіційною інформацією, захисник київського "Динамо" Владислава Дубінчака не зможе взяти участь у червневому зборі національної збірної України через хворобу. 27-річний гравець захворів на вітрянку.
Терміни відновлення не уточнюються, але зазвичай хвороба вимагає 2-3 тижні ізоляції.
Зазначимо, що крім Дубінчука у збірній України залишились захисники Богдан Михайличенко та Олександр Мартинюк.
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