Цитаишвили перешел из Динамо в испанскую Гранаду

Звезда Динамо и герой Евро-2024 будет играть за испанскую команду — что известно
Полузащитник сборной Грузии и киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили стал футболистом испанской "Гранады". Он проведет сезон на правах аренды в команде из Андалусии.
"Гранада" не сможет выкупить контракт Цитаишвили в конце сезона, сообщает аккаунт клуба в социальной сети "X".
Грузинский вингер Георгий Цитаишвили не вошел в планы главного тренера "Динамо" Александра Шовковского на сезон. Бывший футболист юношеской сборной Украины снова ушел в аренду в зарубежный клуб.
Трансфер Цитаишвили в "Гранаду"
По итогам сезона 2023/2024 "Гранада" вылетела из элитного дивизиона испанского футбола. Следующий сезон эта команда проведет в Сегунде. Однако "Гранада" мечтает сразу же вернуться в Ла Лигу, поэтому проводит активную трансферную кампанию.
Именно с этой целью "Гранада" арендовала Георгия Цитаишвили, который еще недавно выступал за сборную Грузии на Евро-2024. Обладатель золотой медали молодежного чемпионата мира 2019 года в последние годы часто меняет клубы. "Динамо" регулярно отдает грузинского игрока в аренду. Цитаишвили уже выступал за "Черноморец", "Ворсклу", польские "Вислу" и "Лех", а также "Динамо" (Батуми).
Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.
Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.
Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.
Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.
Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.
Читайте Новини.LIVE!