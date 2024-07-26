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Звезда Динамо и герой Евро-2024 будет играть за испанскую команду — что известно

26 июля 2024 15:24
Валерий Ковалевич - Редактор
Цитаишвили перешел из Динамо в испанскую Гранаду
Георгий Цитаишвили во время выступления за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/
Валерий Ковалевич - Редактор

Полузащитник сборной Грузии и киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили стал футболистом испанской "Гранады". Он проведет сезон на правах аренды в команде из Андалусии.

"Гранада" не сможет выкупить контракт Цитаишвили в конце сезона, сообщает аккаунт клуба в социальной сети "X". 

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Георгий Цитаишвили с женой
Георгий Цитаишвили с женой Софией. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Трансфер Цитаишвили в "Гранаду" 

По итогам сезона 2023/2024 "Гранада" вылетела из элитного дивизиона испанского футбола. Следующий сезон эта команда проведет в Сегунде. Однако "Гранада" мечтает сразу же вернуться в Ла Лигу, поэтому проводит активную трансферную кампанию.

Георгий Цитаишвили
Георгий Цитаишвили в "Гранаде". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Именно с этой целью "Гранада" арендовала Георгия Цитаишвили, который еще недавно выступал за сборную Грузии на Евро-2024. Обладатель золотой медали молодежного чемпионата мира 2019 года в последние годы часто меняет клубы. "Динамо" регулярно отдает грузинского игрока в аренду. Цитаишвили уже выступал за "Черноморец", "Ворсклу", польские "Вислу" и "Лех", а также "Динамо" (Батуми). 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

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спорт футбол Динамо Футбол трансферы Георгий Цитаишвили

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