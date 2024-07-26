Цитаишвили перешел из Динамо в испанскую Гранаду

Георгий Цитаишвили во время выступления за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Полузащитник сборной Грузии и киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили стал футболистом испанской "Гранады". Он проведет сезон на правах аренды в команде из Андалусии.

"Гранада" не сможет выкупить контракт Цитаишвили в конце сезона, сообщает аккаунт клуба в социальной сети "X".

Читайте также:

Грузинский вингер Георгий Цитаишвили не вошел в планы главного тренера "Динамо" Александра Шовковского на сезон. Бывший футболист юношеской сборной Украины снова ушел в аренду в зарубежный клуб.

Георгий Цитаишвили с женой Софией. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Трансфер Цитаишвили в "Гранаду"

По итогам сезона 2023/2024 "Гранада" вылетела из элитного дивизиона испанского футбола. Следующий сезон эта команда проведет в Сегунде. Однако "Гранада" мечтает сразу же вернуться в Ла Лигу, поэтому проводит активную трансферную кампанию.

Георгий Цитаишвили в "Гранаде". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Именно с этой целью "Гранада" арендовала Георгия Цитаишвили, который еще недавно выступал за сборную Грузии на Евро-2024. Обладатель золотой медали молодежного чемпионата мира 2019 года в последние годы часто меняет клубы. "Динамо" регулярно отдает грузинского игрока в аренду. Цитаишвили уже выступал за "Черноморец", "Ворсклу", польские "Вислу" и "Лех", а также "Динамо" (Батуми).

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.