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Зірка Динамо та герой Євро-2024 гратиме за іспанську команду — що відомо

26 липня 2024 15:24
Валерій Ковалевич - Редактор
Цитаїшвілі перейшов із Динамо в іспанську Гранаду
Георгій Цитаїшвілі під час виступу за "Динамо". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник збірної Грузії та київського "Динамо" Георгій Цитаїшвілі став футболістом іспанської "Гранади". Він проведе сезон на правах оренди у команді з Андалусії.

"Гранада" не зможе викупити контракт Цитаїшвілі наприкінці сезону, повідомляє аккаунт клубу в соціальній мережі "X".

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Георгій Цитаїшвілі з дружиною
Георгій Цитаїшвілі із дружиною Софією. Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Трансфер Цитаїшвілі до "Гранади"

За підсумками сезону 2023/2024 "Гранада" вилетіла з елітного дивізіону іспанського футболу. Наступний сезон ця команда проведе у Сегунді. Проте "Гранада" мріє відразу ж повернутися до Ла-Ліги, тому проводить активну трансферну кампанію.

Георгій Цитаїшвілі
Георгій Цитаїшвілі у "Гранаді". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Саме з цією метою "Гранада" орендувала Георгія Цитаїшвілі, який ще нещодавно виступав за збірну Грузії на Євро-2024. Володар золотої медалі молодіжного чемпіонату світу 2019 року останніми роками часто змінює клуби. "Динамо" регулярно віддає грузинського гравця в найм. Цитаїшвілі вже виступав за "Чорноморець", "Ворсклу", польські "Віслу" та "Лех", а також "Динамо" (Батумі).

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спорт футбол Динамо Футбол трансфери Георгій Цітаішвілі

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