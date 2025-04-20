Звезда Сакраменто Кингс Демар Дерозан устроил драку после матча плей-ин

Демар Дерозан. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

В Национальной баскетбольной ассоциации началась самая горячая пора — матчи плей-офф. Часть участников плей-офф определилась по итогам плей-ин, где проиграл "Сакраменто Кингс".

После вылета звезда "Сакраменто" устроил драку в баре, сообщил портал TMZ.

Реклама

Читайте также:

Драка с участием звезды НБА

Звездный 35-летний американский игрок "Сакраменто Кингс" Демар Дерозан после поражения своей команды в матче плей-ин НБА против "Даллас Маверикс" (106:120) посетил суши-ресторан в Калабасасе, штат Калифорния.

По информации источника, Дерозан вступил в конфликт и драку с другим мужчиной. На видеозаписи видно, как полиция применяет силу к мужчине, лежащему на земле с поднятыми вверх ногами. В это время человек в костюме удерживал Дерозана, а женщина в сером спортивном костюме пыталась разнять участников конфликта.

На записи слышно, как противник баскетболиста неоднократно требовал вернуть ему телефон.

Инцидент вызвал значительный резонанс, ведь Дерозан является одним из ведущих игроков НБА и известен своей профессиональной репутацией. На текущий момент официальных комментариев от баскетболиста или его представителей не поступало, а детали конфликта остаются до конца неизвестны.

Напомним, основные игроки киевского "Динамо" летом планируют переехать в другие чемпионаты.

Турецкий футбольный клуб хочет купить Михаила Мудрика.

Португальца Криштиану Роналду ждут в Англии, где ему обещают чемпионат мира.

Мирон Маркевич признался, что ждет сборную Украины с Сергеем Ребровым.