Звезда Сакраменто Кингс Демар Дерозан устроил драку после матча плей-ин

Звезда НБА подрался в баре после вылета из плей-ин
В Национальной баскетбольной ассоциации началась самая горячая пора — матчи плей-офф. Часть участников плей-офф определилась по итогам плей-ин, где проиграл "Сакраменто Кингс".
После вылета звезда "Сакраменто" устроил драку в баре, сообщил портал TMZ.
Драка с участием звезды НБА
Звездный 35-летний американский игрок "Сакраменто Кингс" Демар Дерозан после поражения своей команды в матче плей-ин НБА против "Даллас Маверикс" (106:120) посетил суши-ресторан в Калабасасе, штат Калифорния.
По информации источника, Дерозан вступил в конфликт и драку с другим мужчиной. На видеозаписи видно, как полиция применяет силу к мужчине, лежащему на земле с поднятыми вверх ногами. В это время человек в костюме удерживал Дерозана, а женщина в сером спортивном костюме пыталась разнять участников конфликта.
На записи слышно, как противник баскетболиста неоднократно требовал вернуть ему телефон.
Инцидент вызвал значительный резонанс, ведь Дерозан является одним из ведущих игроков НБА и известен своей профессиональной репутацией. На текущий момент официальных комментариев от баскетболиста или его представителей не поступало, а детали конфликта остаются до конца неизвестны.
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