Зірка Сакраменто Кінгс Демар Дерозан влаштував бійку після матчу плей-ін

Демар Дерозан. Фото: IMAGN IMAGES via Reuters

У Національній баскетбольній асоціації розпочалася найгарячіша пора — матчі плей-оф. Частина учасників плей-оф визначилася за підсумками плей-ін, де програв "Сакраменто Кінгс".

Після вильоту одна із зірок "Сакраменто" влаштувала бійку в барі, повідомив портал TMZ.

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Зірковий 35-річний американський гравець "Сакраменто Кінгс" Демар Дерозан після поразки своєї команди в матчі плей-ін НБА проти "Даллас Маверікс" (106:120) відвідав суші-ресторан у Калабасасі, штат Каліфорнія.

За інформацією джерела, Дерозан вступив у конфлікт і бійку з іншим чоловіком. На відеозаписі видно, як поліція застосовує силу до чоловіка, що лежить на землі з піднятими догори ногами. У цей час чоловік у костюмі утримував Дерозана, а жінка в сірому спортивному костюмі намагалася розборонити учасників конфлікту.

На записі чутно, як противник баскетболіста неодноразово вимагав повернути йому телефон.

Інцидент викликав значний резонанс, адже Дерозан є одним із провідних гравців НБА і відомий своєю професійною репутацією. На поточний момент офіційних коментарів від баскетболіста або його представників не надходило, а деталі конфлікту залишаються до кінця невідомими.

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