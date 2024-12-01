Доннарумма может уйти из ПСЖ из-за проигранной Сафонову конкуренции

Джанлуиджи Доннарумма во время матча. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У голкипера французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы конфликт с главным тренером команды Луисом Энрике. Причиной является его конкурент, россиянин Матвей Сафонов.

Доннарумма недоволен количеством игрового времени, которое он в последнее время получает, пишет L'Equipe.

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Матвей Сафонов. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Доннарумма против Сафонова

Россиянин Матвей Сафонов сыграл за ПСЖ в 5 туре основного этапа Лиги чемпионов, когда французы уступили в гостях мюнхенской "Баварии". До этого Сафонов вышел в старте на матч ПСЖ в чемпионате Франции против "Тулузы" (3:0).

Доннарумма сыграл в последнем туре чемпионата против "Нанта".

Доннарумма и его контракт

Текущим результатом конфликта между Доннаруммой и Луисом Энрике стало приостановление переговоров между итальянцем и клубом по продлению контракта.

Нынешний контракт Доннаруммы с ПСЖ истекает летом 2026 года.

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