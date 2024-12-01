Доннарумма може піти з ПСЖ через програну конкуренцію для Сафонова

Джанлуїджі Доннарумма під час матчу. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

У голкіпера французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми конфлікт з головним тренером команди Луїсом Енріке. Причиною є його конкурент, росіянин Матвій Сафонов.

Доннарумма незадоволений кількістю ігрового часу, яку він останнім часом отримує, пише L’Equipe.

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Матвій Сафонов. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Доннарумма проти Сафонова

Росіянин Матвій Сафонов зіграв за ПСЖ у 5 турі основного етапу Ліги чемпіонів, коли французи поступилися в гостях мюнхенській "Баварії". До цього Сафонов також вийшов у старті на матч ПСЖ у чемпіонаті Франції проти "Тулузи" (3:0).

Доннарумма зіграв у останньому турі чемпіонату проти "Нанта".

Доннарумма та його контракт

Поточним результатом конфлікту між Доннаруммою та Луїсом Енріке стало призупинення переговорів між італійцем та клубом щодо продовження контракту.

Нинішній контракт Доннарумми з ПСЖ закінчується влітку 2026 року.

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