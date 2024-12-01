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Зірка ПСЖ хоче піти з команди через гравця з Росії

1 грудня 2024 17:07
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Доннарумма може піти з ПСЖ через програну конкуренцію для Сафонова
Джанлуїджі Доннарумма під час матчу. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У голкіпера французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми конфлікт з головним тренером команди Луїсом Енріке. Причиною є його конкурент, росіянин Матвій Сафонов.

Доннарумма незадоволений кількістю ігрового часу, яку він останнім часом отримує, пише L’Equipe

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Матвій Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Доннарумма проти Сафонова 

Росіянин Матвій Сафонов зіграв за ПСЖ у 5 турі основного етапу Ліги чемпіонів, коли французи поступилися в гостях мюнхенській "Баварії". До цього Сафонов також вийшов у старті на матч ПСЖ у чемпіонаті Франції проти "Тулузи" (3:0). 

Доннарумма зіграв у останньому турі чемпіонату проти "Нанта". 

Доннарумма та його контракт

Поточним результатом конфлікту між Доннаруммою та Луїсом Енріке стало призупинення переговорів між італійцем та клубом щодо продовження контракту. 

Нинішній контракт Доннарумми з ПСЖ закінчується влітку 2026 року. 

Нагадаємо, "Челсі" може продати Михайла Мудрика, якщо претенденти на нього виплатять озвучену їм ціну. 

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спорт футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Джанлуїджі Доннарума

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