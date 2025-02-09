Суперзвезда Реала набросился на арбитра во время матча с Атлетико — видео

Игроки мадридского "Реала" перед матчем с "Атлетико". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В одном из матчей очередного тура чемпионата Испании по футболу бушевали настоящие страсти. Хотя, дерби без подобных страстей вряд ли бывают.

Лидер мадридского "Реала" Джуд Беллингем во время поединка Ла Лиги против мадридского "Атлетико" буквально набросился на судью с оскорблениями, сообщает портал Новини.LIVE.

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Jude Bellingham just shouted "FUCK YOU MAN! FUCK OFF!"pic.twitter.com/cLusgSK3YM - Football Report (@FootballReprt) 8 февраля 2025 года

Детали скандала

В одном из эпизодов в начале игры Джуд Беллингем остался недовольным решением бокового судьи.

Похоже, это был момент, когда мяч вышел за пределы поля, и судья решил, что последним его коснулся англичанин.

Беллингем был не согласен с этим решением и выкрикнул несколько нецензурных оскорблений в адрес арбитра.

Момент с жесткими выражениями англичанина попал на камеру. На данный момент он за свое поведение не получил никакого наказания.

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