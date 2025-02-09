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Зірка Реала нецензурно вилаявся на суддю під час дербі — відео

9 лютого 2025 17:41
Олександр Ільющенков - Редактор
Суперзірка Реала накинувся на арбітра під час матчу з Атлетико — відео
Гравці мадридського "Реала" перед матчем з "Атлетико". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Олександр Ільющенков - Редактор

У одному із матчів чергового туру чемпіонату Іспанії з футболу вирували справжні пристрасті. Хоча, дербі без подібних пристрастей навряд чи бувають. 

Лідер мадридського "Реала" Джуд Беллінгем під час поєдинку Ла Ліги проти мадридського "Атлетико" буквально накинувся на суддю з образами, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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Деталі скандалу

У одному із епізодів на початку гри Джуд Беллінгем залишився незадоволеним рішенням бокового судді.

Схоже, це був момент, коли м'яч вийшов за межі поля, і суддя вирішив, що останнім його торкнувся англієць. 

Беллінгем був не згоден з цим рішенням і викрикнув кілька нецензурних образ на адресу арбітра. 

Момент з жорсткими виразами англійця потрапив на камеру. Наразі він за свою поведінку не отримав жодного покарання. 

Нагадаємо, Артем Мілевський "перейшов" з київського "Динамо" до житомирського "Полісся". 

У "Динамо" активно працюють з молоддю, підключаючи до основи найперспективніших гравців. 

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спорт футбол Реал Мадрид Джуд Беллінгем Іспанська Ла Ліга
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