Суперзірка Реала накинувся на арбітра під час матчу з Атлетико — відео

Гравці мадридського "Реала" перед матчем з "Атлетико". Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

У одному із матчів чергового туру чемпіонату Іспанії з футболу вирували справжні пристрасті. Хоча, дербі без подібних пристрастей навряд чи бувають.

Лідер мадридського "Реала" Джуд Беллінгем під час поєдинку Ла Ліги проти мадридського "Атлетико" буквально накинувся на суддю з образами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Матч відбувався на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Він завершився внічию.

Jude Bellingham just shouted "FUCK YOU MAN! FUCK OFF!"pic.twitter.com/cLusgSK3YM — Football Report (@FootballReprt) February 8, 2025

Деталі скандалу

У одному із епізодів на початку гри Джуд Беллінгем залишився незадоволеним рішенням бокового судді.

Схоже, це був момент, коли м'яч вийшов за межі поля, і суддя вирішив, що останнім його торкнувся англієць.

Беллінгем був не згоден з цим рішенням і викрикнув кілька нецензурних образ на адресу арбітра.

Момент з жорсткими виразами англійця потрапив на камеру. Наразі він за свою поведінку не отримав жодного покарання.

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