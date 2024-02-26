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Звезда Реала перейдет в Манчестер Юнайтед из-за Мбаппе

26 февраля 2024 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезда Реала перейдет в Манчестер Юнайтед из-за Мбаппе
Футболисты "Реала" празднуют победу. Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" готовит трансфер, который сможет вернуть команду в борьбу за чемпионский титул Премьер-лиги (АПЛ). "Красные дьяволы" собираются предложить контракт одной из звезд мадридского "Реала". 

Руководство "МЮ" готово выделить на этот трансфер больше 100 млн евро, сообщает Daily Mail

Переход капитана сборной Франции Килиана Мбаппе в мадридский "Реала" может привести к тому, что "Сантьяго Бернабеу" покинет другой звездный футболист. Благодаря этому трансферу "королевский клуб" сможет заработать большие деньги. 

Уход Винисиуса из "Реала" 

Бразильский форвард испанского клуба Винисиус Жуниор может сменить клуб, чтобы не потерять стабильное место в основном составе. В его услугах заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб считает покупку 23-летнего игрока приоритетным в летнее трансферное окно 2024 года. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор на разминке. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Мадридский "Реал" не против отпустить Винисиуса, но хочет заработать на уходе бразильца 200 млн евро. "Манчестер Юнайтед" готов заплатить вполовину меньше, но готов к торгам с "королевским клубом". Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до лета 2027 года, испанский клуб может установить любую цену за бразильского футболиста. 

В сезоне 2023/2024 Винисиус Жуниор провел за "Реал" 24 поединка во всех турнирах. Он забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. 

Напомним, Трубин перейдет из "Бенфики" в один из самых известных клубов мира.

Юрген Клопп рассказал, за счет чего "Ливерпуль" обыграл "Челси" в финале Кубка английской лиги. 

Нагельсманн готовится сменить Тухеля в "Баварии".

Де Хеа и Нойер отказались от зарплаты в 30 млн евро в клубе, куда сватают Лунина. 

В "Реале" готовят замену Лунину и Куртуа — это не украинец. 

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Винисиус Жуниор

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