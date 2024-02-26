Зірка Реала перейде в Манчестер Юнайтед через Мбаппе

Футболісти "Реалу" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Англійський "Манчестер Юнайтед" готує трансфер, який зможе повернути команду у боротьбу за чемпіонський титул Прем'єр-ліги (АПЛ). "Червоні дияволи" мають намір запропонувати контракт однієї із зірок мадридського "Реала".

Керівництво "МЮ" готове виділити на цей трансфер понад 100 млн євро, повідомляє Daily Mail.

Перехід капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе до мадридського "Реала" може призвести до того, що "Сантьяго Бернабеу" залишить інший зірковий футболіст. Завдяки цьому трансферу "королівський клуб" зможе заробити великі гроші.

Відхід Вінісіуса з "Реалу"

Бразильський форвард іспанського клубу Вінісіус Жуніор може змінити клуб, щоб не втратити стабільного місця в основному складі. У його послугах зацікавлений "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб вважає покупку 23-річного гравця пріоритетним у літнє трансферне вікно 2024 року.

Вінісіус Жуніор на розминці. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Мадридський "Реал" не проти відпустити Вінісіуса, але хоче заробити на догляді бразильця 200 млн євро. "Манчестер Юнайтед" готовий заплатити наполовину менше, але готовий до торгів із "королівським клубом". Контракт Вінісіуса із "Реалом" діє до літа 2027 року, іспанський клуб може встановити будь-яку ціну за бразильського футболіста.

У сезоні 2023/2024 Вінісіус Жуніор провів за "Реал" 24 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 12 м'ячів та зробив шість результативних передач.

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