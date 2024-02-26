Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Зірка Реала перейде в Манчестер Юнайтед через Мбаппе arrow

Зірка Реала перейде в Манчестер Юнайтед через Мбаппе

26 лютого 2024 12:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірка Реала перейде в Манчестер Юнайтед через Мбаппе
Футболісти "Реалу" святкують перемогу. Фото: REUTERS/Ana Beltran
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Англійський "Манчестер Юнайтед" готує трансфер, який зможе повернути команду у боротьбу за чемпіонський титул Прем'єр-ліги (АПЛ). "Червоні дияволи" мають намір запропонувати контракт однієї із зірок мадридського "Реала".

Керівництво "МЮ" готове виділити на цей трансфер понад 100 млн євро, повідомляє Daily Mail.

Перехід капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе до мадридського "Реала" може призвести до того, що "Сантьяго Бернабеу" залишить інший зірковий футболіст. Завдяки цьому трансферу "королівський клуб" зможе заробити великі гроші.

Відхід Вінісіуса з "Реалу"

Бразильський форвард іспанського клубу Вінісіус Жуніор може змінити клуб, щоб не втратити стабільного місця в основному складі. У його послугах зацікавлений "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб вважає покупку 23-річного гравця пріоритетним у літнє трансферне вікно 2024 року.

Вінісіус Жуніор
Вінісіус Жуніор на розминці. Фото: REUTERS/Ana Beltran

Мадридський "Реал" не проти відпустити Вінісіуса, але хоче заробити на догляді бразильця 200 млн євро. "Манчестер Юнайтед" готовий заплатити наполовину менше, але готовий до торгів із "королівським клубом". Контракт Вінісіуса із "Реалом" діє до літа 2027 року, іспанський клуб може встановити будь-яку ціну за бразильського футболіста.

У сезоні 2023/2024 Вінісіус Жуніор провів за "Реал" 24 поєдинки у всіх турнірах. Він забив 12 м'ячів та зробив шість результативних передач.

Нагадаємо, Трубін перейде з "Бенфіки" до одного з найвідоміших клубів світу.

Юрген Клопп розповів, внаслідок чого "Ліверпуль" обіграв "Челсі" у фіналі Кубка англійської ліги.

Нагельсман готується змінити Тухеля в "Баварії".

Де Хеа та Ноєр відмовилися від зарплати у 30 млн євро у клубі, куди сватають Луніна.

У "Реалі" готують заміну Луніну та Куртуа — це не українець.

спорт
футбол
Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
Футбол трансфери
Вінісіус Жуніор

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі