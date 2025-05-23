Родриго согласился перейти в Арсенал из Реала

Родриго перед матчем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

"Арсенал" близок к одному из самых громких трансферов ближайшего лета. Лондонский клуб делает все возможное, чтобы заполучить атакующего полузащитника мадридского "Реала" Родриго.

По информации британских СМИ, бразилец дал принципиальное согласие на переход в "Арсенал", сообщает Football Transfers.

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Главный тренер "канониров" Микель Артета лично заинтересован в подписании Родриго и видит в нем усиление атакующей линии. Стороны уже обсудили основные условия возможной сделки, а сам игрок открыт к переезду в Англию.

Почему Родриго готов уйти из "Реала"

Причиной возможного ухода стали кадровые изменения в "Реале" и приход Килиана Мбаппе. Новый тренер мадридцев Хаби Алонсо не гарантирует Родриго стабильного места в стартовом составе. Игрок не хочет терять игровой практики перед чемпионатом мира 2026 года.

Родриго противостоит игрокам "Барселоны". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Стороны продолжат переговоры в ближайшее время. Ожидается, что трансферная стоимость игрока может составить около 90 млн евро. Для "Арсенала" это будет одно из крупнейших вложений в летнее окно.

В сезоне 2024/2025 Родриго провел за "Реал" 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 9 результативных передач.

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