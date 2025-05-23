Родріго погодився перейти в Арсенал із Реала

Родріго перед матчем. Фото: Reuters/Isabel Infantes

"Арсенал" близький до одного з найгучніших трансферів найближчого літа. Лондонський клуб робить усе можливе, щоб роздобути атакувального півзахисника мадридського "Реала" Родріго.

За інформацією британських ЗМІ, бразилець дав принципову згоду на перехід в "Арсенал", повідомляє Football Transfers.

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Головний тренер "канонірів" Мікель Артета особисто зацікавлений у підписанні Родріго та бачить у ньому посилення атакувальної лінії. Сторони вже обговорили основні умови можливої угоди, а сам гравець відкритий до переїзду в Англію.

Чому Родріго готовий піти з "Реала"

Причиною можливого відходу стали кадрові зміни в "Реалі" та прихід Кіліана Мбаппе. Новий тренер мадридців Хабі Алонсо не гарантує Родріго стабільного місця в стартовому складі. Гравець не хоче втрачати ігрової практики перед чемпіонатом світу 2026 року.

Родріго протистоїть гравцям "Барселони". Фото: Reuters/Marcelo Del Pozo

Сторони продовжать переговори найближчим часом. Очікується, що трансферна вартість гравця може скласти близько 90 млн євро. Для "Арсеналу" це буде одне з найбільших вкладень у літнє вікно.

У сезоні 2024/2025 Родріго провів за "Реал" 50 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та зробив 9 результативних передач.

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