Родріго погодився перейти в Арсенал із Реала

Зірка Реала погодився на трансфер в Арсенал
"Арсенал" близький до одного з найгучніших трансферів найближчого літа. Лондонський клуб робить усе можливе, щоб роздобути атакувального півзахисника мадридського "Реала" Родріго.
За інформацією британських ЗМІ, бразилець дав принципову згоду на перехід в "Арсенал", повідомляє Football Transfers.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета особисто зацікавлений у підписанні Родріго та бачить у ньому посилення атакувальної лінії. Сторони вже обговорили основні умови можливої угоди, а сам гравець відкритий до переїзду в Англію.
Чому Родріго готовий піти з "Реала"
Причиною можливого відходу стали кадрові зміни в "Реалі" та прихід Кіліана Мбаппе. Новий тренер мадридців Хабі Алонсо не гарантує Родріго стабільного місця в стартовому складі. Гравець не хоче втрачати ігрової практики перед чемпіонатом світу 2026 року.
Сторони продовжать переговори найближчим часом. Очікується, що трансферна вартість гравця може скласти близько 90 млн євро. Для "Арсеналу" це буде одне з найбільших вкладень у літнє вікно.
У сезоні 2024/2025 Родріго провів за "Реал" 50 матчів у всіх турнірах, забив 13 голів та зробив 9 результативних передач.
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