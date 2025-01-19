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Звезда РПЛ не хочет возвращаться в Россию и ждет трансфер

19 января 2025 12:08
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Игрок Зенита Вендел не хочет в Россию и ждет трансфер — детали
Полузащитник "Зенита" Венделл. Фото: instagram.com/wendel37
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один из самых заметных легионеров чемпионата России скоро может покинуть самый популярный российский клуб. В конце концов, он и возвращаться в РФ не хочет.

Полузащитник российского "Зенита" Вендел в ближайшее время может перейти в бразильский "Ботафого", сообщает Globo.

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До этого СМИ писали, что игрок не хочет возвращаться в Россию после отпуска. И ищет более серьезный вызов.

Кто такой Венделл 

Бывший игрок португальского "Спортинга" и бразильского "Флуминенсе".

К "Зениту" присоединился в 2020 году. Кроме этого, отыграл 12 поединков за молодежную сборную Бразилии.

В этом сезоне отыграл за "Зенит" 19 поединков, в которых забил два мяча и сделал 11 голевых передач.

Напомним, киевское "Динамо" уже в ближайший вторник сыграет в Лиге Европы против турецкого "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведет текстовую трансляцию.

Игрок киевлян Владимир Бражко может усилить один из клубов английской Премьер-лиги.

Другой украинец, который уже играет в Англии, планирует вернуться в УПЛ.

Сергей Ребров посетил тренировочные сборы одной из команд УПЛ для просмотра кандидатов в сборную.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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