Игрок Зенита Вендел не хочет в Россию и ждет трансфер — детали

Полузащитник "Зенита" Венделл. Фото: instagram.com/wendel37

Один из самых заметных легионеров чемпионата России скоро может покинуть самый популярный российский клуб. В конце концов, он и возвращаться в РФ не хочет.

Полузащитник российского "Зенита" Вендел в ближайшее время может перейти в бразильский "Ботафого", сообщает Globo.

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Кто такой Венделл

Бывший игрок португальского "Спортинга" и бразильского "Флуминенсе".

К "Зениту" присоединился в 2020 году. Кроме этого, отыграл 12 поединков за молодежную сборную Бразилии.

В этом сезоне отыграл за "Зенит" 19 поединков, в которых забил два мяча и сделал 11 голевых передач.

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