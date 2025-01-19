Игрок Зенита Вендел не хочет в Россию и ждет трансфер — детали

Звезда РПЛ не хочет возвращаться в Россию и ждет трансфер
Один из самых заметных легионеров чемпионата России скоро может покинуть самый популярный российский клуб. В конце концов, он и возвращаться в РФ не хочет.
Полузащитник российского "Зенита" Вендел в ближайшее время может перейти в бразильский "Ботафого", сообщает Globo.
До этого СМИ писали, что игрок не хочет возвращаться в Россию после отпуска. И ищет более серьезный вызов.
Кто такой Венделл
Бывший игрок португальского "Спортинга" и бразильского "Флуминенсе".
К "Зениту" присоединился в 2020 году. Кроме этого, отыграл 12 поединков за молодежную сборную Бразилии.
В этом сезоне отыграл за "Зенит" 19 поединков, в которых забил два мяча и сделал 11 голевых передач.
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