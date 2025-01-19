Гравець Зеніта Вендел не хоче до Росії та чекає на трансфер — деталі

Зірка РПЛ не хоче повертатись в Росію і чекає на трансфер
Один із найбільш помітних легіонерів чемпіонату Росії скоро може залишити найпопулярніший російський клуб. Зрештою, він і повертатись до РФ не хоче.
Півзахисник російського "Зеніта" Вендел найближчим часом може перейти до бразильського "Ботафогу", повідомляє Globo.
До цього ЗМІ писали, що гравець не хоче повертатись до Росії після відпустки. І шукає більш серйозний виклик.
Хто такий Вендел
Колишній гравець португальського "Спортинга" та бразильського "Флуміненсе".
До "Зеніта" приєднався у 2020 році. Крім цього, відіграв 12 поєдинків за молодіжну збірну Бразилії.
Цього сезону відіграв за "Зеніт" 19 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив 11 гольових передач.
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