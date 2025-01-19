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Зірка РПЛ не хоче повертатись в Росію і чекає на трансфер

19 січня 2025 12:08
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Гравець Зеніта Вендел не хоче до Росії та чекає на трансфер — деталі
Півзахисник "Зеніта" Вендел. Фото: instagram.com/wendel37
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Один із найбільш помітних легіонерів чемпіонату Росії скоро може залишити найпопулярніший російський клуб. Зрештою, він і повертатись до РФ не хоче. 

Півзахисник російського "Зеніта" Вендел найближчим часом може перейти до бразильського "Ботафогу", повідомляє Globo

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До цього ЗМІ писали, що гравець не хоче повертатись до Росії після відпустки. І шукає більш серйозний виклик. 

Хто такий Вендел 

Колишній гравець португальського "Спортинга" та бразильського "Флуміненсе". 

До "Зеніта" приєднався у 2020 році. Крім цього, відіграв 12 поєдинків за молодіжну збірну Бразилії. 

Цього сезону відіграв за "Зеніт" 19 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив 11 гольових передач. 

Нагадаємо, київське "Динамо" вже найближчого вівторка зіграє у Лізі Європи проти турецького "Галатасарая". Портал Новини.LIVE проведе текстову трансляцію

Гравець киян Володимир Бражко може посилити один із клубів англійської Прем'єр-ліги. 

Інший українець, який вже грає в Англії, планує повернутися до УПЛ

Сергій Ребров відвідав тренувальні збори однієї із команд УПЛ для перегляду кандидатів до збірної. 

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13:28 Сирський прокоментував переведення Повітряних Сил у піхоту

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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