Гравець Зеніта Вендел не хоче до Росії та чекає на трансфер — деталі

Півзахисник "Зеніта" Вендел. Фото: instagram.com/wendel37

Один із найбільш помітних легіонерів чемпіонату Росії скоро може залишити найпопулярніший російський клуб. Зрештою, він і повертатись до РФ не хоче.

Півзахисник російського "Зеніта" Вендел найближчим часом може перейти до бразильського "Ботафогу", повідомляє Globo.

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Хто такий Вендел

Колишній гравець португальського "Спортинга" та бразильського "Флуміненсе".

До "Зеніта" приєднався у 2020 році. Крім цього, відіграв 12 поєдинків за молодіжну збірну Бразилії.

Цього сезону відіграв за "Зеніт" 19 поєдинків, у яких забив два м'ячі та зробив 11 гольових передач.

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