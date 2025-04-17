Украинская теннисистка неожиданно развелась с мужем

Сборная Украины по теннису празднует выход на Кубок Билли Джин. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Молодая украинская теннисистка Катарина Завацкая объявила о том, что ее брак распался. Спортсменка развелась с мужем Аленом Авидсбой.

Завацкая официально сообщила о смене семейного статуса на своей странице в Instagram.

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Спортсменка сборной Украины по теннису, которая недавно пробилась в основной турнир Кубка Билли Джин, официально развелась со своим мужем Аленом Авидсбой. Пара обручилась в 2023 году, но до этого они встречались на протяжение 6 лет. Теперь украинка перевернула эту страницу своей биографии.

Катарина Завацкая во время поединка. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Что известно о Завацкой

Теннисистка из Луцка является одной из звезд украинской национальной команды. К своим 25 годам Катарина Завацкая выиграла 9 титулов ITF в индивидуальном разряде и еще 2 в парном.

Катарина Завацкая с мужем. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Катарина Завацкая больше двух лет была официально замужем за Аленом Авидсбой несмотря на его российское гражданство. Она не считала его россиянином и повторяла, что супруг родом из Абхазии. Однако на международных турнирах он представлял именно РФ.

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