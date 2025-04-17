Українська тенісистка несподівано розлучилася з чоловіком

Збірна України з тенісу святкує вихід на Кубок Біллі Джин. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Молода українська тенісистка Катаріна Завацька оголосила про те, що її шлюб розпався. Спортсменка розлучилася з чоловіком Аленом Авідсбой.

Завацька офіційно повідомила про зміну сімейного статусу на своїй сторінці в Instagram.

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Спортсменка збірної України з тенісу, яка нещодавно пробилася в основний турнір Кубка Біллі Джин, офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Аленом Авідсбой. Пара заручилася 2023 року, але до цього вони зустрічалися протягом 6 років. Тепер українка перегорнула цю сторінку своєї біографії.

Катаріна Завацька під час поєдинку. Фото: instagram.com/katya_zavatska_//

Що відомо про Завацьку

Тенісистка з Луцька є однією із зірок української національної команди. До своїх 25 років Катаріна Завацька виграла 9 титулів ITF в індивідуальному розряді та ще 2 у парному.

Катаріна Завацька з чоловіком. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

Катаріна Завацька понад два роки була офіційно одружена з Аленом Авідсбой попри його російське громадянство. Вона не вважала його росіянином та повторювала, що чоловік родом з Абхазії. Однак на міжнародних турнірах він представляв саме РФ.

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