Цуренко судится с WTA и требует выгнать россиян из тенниса

Леся Цуренко во время поединка. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari

Звезда сборной Украины по теннису Леся Цуренко продолжает судиться с Женской теннисной ассоциацией. Она обвиняет руководство WTA в ухудшении собственного здоровья.

К проблемам Цуренко привело отношение Ассоциации к российским и белорусским теннисистам, сообщает The Athletic.

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Леся Цуренко в качестве зрителя на теннисном матче. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Чего добивается Цуренко

Первый иск в суд украинка подала еще в ноябре 2024 года. Тогда ее претензия заключалась в том, что действия WTA привели к потере сна и депрессии у спортсменки. Проблема заключалась в том, что в феврале 2022 года руководитель Ассоциации Стивен Саймон осудил агрессию России и пообещал, что все местные и белорусские спортсмены будут отстранены от участия в международных турнирах. Однако никаких действий за этим заявлением не последовало, россияне продолжили выступать и даже проявлять при этом свою позицию.

На запрос Цуренко Саймон гневно отреагировал, что каждый имеет право как угодно относиться к войне в Украине, и это не имеет отношения к спорту. Такое поведение вызвало у украинки панические атаки, которые сопровождали ее даже во время поединков на корте.

Цуренко потребовала от WTA изменить позицию, а после получения отказа подала в суд. Ей противостоит целая армия адвокатов и юристов, но украинская спортсменка не собирается отступать.

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