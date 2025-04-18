Цуренко судиться з WTA та вимагає вигнати росіян із тенісу

Леся Цуренко під час поєдинку. Фото: Reuters/Ibraheem Al Omari

Зірка збірної України з тенісу Леся Цуренко продовжує судитися з Жіночою тенісною асоціацією. Вона звинувачує керівництво WTA в погіршенні власного здоров'я.

До проблем Цуренко призвело ставлення Асоціації до російських та білоруських тенісистів, повідомляє The Athletic.

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Леся Цуренко як глядач на тенісному матчі. Фото: instagram.com/lesiatsurenko/

Чого домагається Цуренко

Перший позов до суду українка подала ще в листопаді 2024 року. Тоді її претензія полягала в тому, що дії WTA призвели до втрати сну і депресії у спортсменки. Проблема полягала в тому, що в лютому 2022 року керівник Асоціації Стівен Саймон засудив агресію Росії та пообіцяв, що всі місцеві та білоруські спортсмени будуть відсторонені від участі в міжнародних турнірах. Однак жодних дій за цією заявою не послідувало, росіяни продовжили виступати та навіть проявляти при цьому свою позицію.

На запит Цуренко Саймон гнівно відреагував, що кожен має право як завгодно ставитися до війни в Україні і це не має стосунку до спорту. Така поведінка викликала в українки панічні атаки, які супроводжували її навіть під час поєдинків на корті.

Цуренко зажадала від WTA змінити позицію, а після отримання відмови подала до суду. Їй протистоїть ціла армія адвокатів і юристів, але українська спортсменка не збирається відступати.

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