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Звезды футбола подтвердили участие в российском турнире — список игроков

7 февраля 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Звезды футбола подтвердили участие в российском турнире — список игроков
Вильям Галлас в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/wgallas13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Российский футбольный союз (РФС) готовится провести в Москве товарищеский матч с участием известных в прошлом футболистов. Многие звезды спорта уже подтвердили участие в Кубке Легенд. 

Среди будущих участников турнира есть бывшие игроки европейских сборных, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ. 

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Из-за запрета ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и национальная сборная не могут участвовать в международных турнирах под эгидой этих организаций. В РФС решили частично исправить ситуацию за счет проведение товарищеского турнира. Легендарные игроки проигнорировали приглашение из России, но многие известные в прошлом футболисты согласились приехать в Москву. 

Нуну Гомеш
Экс-футболист сборной Португалии Нуну Гомеш. Фото: instagram.com/nuno_gomes21/

Кто сыграет на Кубке Легенд 

Свое участие в российском турнире уже подтвердили такие футболисты, как Вильям Галлас, Рикарду Куарежма, Флоран Малуда и другие игроки, которые выступали за сильнейшие европейские клубы и сборные. Есть и звезды, которые отказались от путешествия в Москву. 

Список игроков, которых пригласили в Россию 

  • Уильям Галлас ("Арсенал" и "Челси"); 
  • Нуну Гомеш ("Бенфика"); 
  • Ивица Олич ("Бавария"); 
  • Дуглас Майкон ("Интер"); 
  • Флоран Малуда ("Челси"); 
  • Эммануэль Эбуэ ("Арсенал"); 
  • Кевин Кураньи (сборная Германии); 
  • Георгиос Карагунис (сборная Греции). 

Украинские болельщики призвали этих игроков отказаться от участия в турнире, который организовала страна, напавшая на соседнее государство. Фаны пишут футболистам в социальных сетях и рассказывают, что спортсмены таким образом поддерживают геноцид украинцев. 

Напомним, летом "Челси" может продать Михаила Мудрика и еще несколько футболистов основного состава. 

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