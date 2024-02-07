Звезды футбола подтвердили участие в российском турнире — список игроков

Вильям Галлас в матче за "Арсенал". Фото: instagram.com/wgallas13/

Российский футбольный союз (РФС) готовится провести в Москве товарищеский матч с участием известных в прошлом футболистов. Многие звезды спорта уже подтвердили участие в Кубке Легенд.

Среди будущих участников турнира есть бывшие игроки европейских сборных, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Из-за запрета ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и национальная сборная не могут участвовать в международных турнирах под эгидой этих организаций. В РФС решили частично исправить ситуацию за счет проведение товарищеского турнира. Легендарные игроки проигнорировали приглашение из России, но многие известные в прошлом футболисты согласились приехать в Москву.

Экс-футболист сборной Португалии Нуну Гомеш. Фото: instagram.com/nuno_gomes21/

Кто сыграет на Кубке Легенд

Свое участие в российском турнире уже подтвердили такие футболисты, как Вильям Галлас, Рикарду Куарежма, Флоран Малуда и другие игроки, которые выступали за сильнейшие европейские клубы и сборные. Есть и звезды, которые отказались от путешествия в Москву.

Список игроков, которых пригласили в Россию

Уильям Галлас ("Арсенал" и "Челси");

Нуну Гомеш ("Бенфика");

Ивица Олич ("Бавария");

Дуглас Майкон ("Интер");

Флоран Малуда ("Челси");

Эммануэль Эбуэ ("Арсенал");

Кевин Кураньи (сборная Германии);

Георгиос Карагунис (сборная Греции).

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