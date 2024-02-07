Звезды футбола подтвердили участие в российском турнире — список игроков
Российский футбольный союз (РФС) готовится провести в Москве товарищеский матч с участием известных в прошлом футболистов. Многие звезды спорта уже подтвердили участие в Кубке Легенд.
Среди будущих участников турнира есть бывшие игроки европейских сборных, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.
Из-за запрета ФИФА и УЕФА российские футбольные клубы и национальная сборная не могут участвовать в международных турнирах под эгидой этих организаций. В РФС решили частично исправить ситуацию за счет проведение товарищеского турнира. Легендарные игроки проигнорировали приглашение из России, но многие известные в прошлом футболисты согласились приехать в Москву.
Кто сыграет на Кубке Легенд
Свое участие в российском турнире уже подтвердили такие футболисты, как Вильям Галлас, Рикарду Куарежма, Флоран Малуда и другие игроки, которые выступали за сильнейшие европейские клубы и сборные. Есть и звезды, которые отказались от путешествия в Москву.
Список игроков, которых пригласили в Россию
- Уильям Галлас ("Арсенал" и "Челси");
- Нуну Гомеш ("Бенфика");
- Ивица Олич ("Бавария");
- Дуглас Майкон ("Интер");
- Флоран Малуда ("Челси");
- Эммануэль Эбуэ ("Арсенал");
- Кевин Кураньи (сборная Германии);
- Георгиос Карагунис (сборная Греции).
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