Зірки футболу підтвердили участь у російському турнірі — список гравців

Вільям Галлас у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/wgallas13/

Російський футбольний союз (РФС) готується провести у Москві товариський матч за участю відомих у минулому футболістів. Багато зірок спорту вже підтвердили участь у Кубку Легенд.

Серед майбутніх учасників турніру є колишні гравці європейських збірних, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Через заборону ФІФА та УЄФА російські футбольні клуби та національна збірна не можуть брати участь у міжнародних турнірах під егідою цих організацій. У РФС вирішили частково виправити ситуацію шляхом проведення товариського турніру. Легендарні гравці проігнорували запрошення з Росії, але багато відомих у минулому футболістів погодилися приїхати до Москви.

Ексфутболіст збірної Португалії Нуну Гомеш. Фото: instagram.com/nuno_gomes21/

Хто зіграє на Кубку Легенд

Свою участь у російському турнірі вже підтвердили такі футболісти як Вільям Галлас, Рікарду Куарежма, Флоран Малуда та інші гравці, які виступали за найсильніші європейські клуби та збірні. Є й зірки, які відмовилися від подорожі до Москви.

Список гравців, яких запросили до Росії

Вільям Галлас ("Арсенал" та "Челсі");

Нуну Гомеш ("Бенфіка");

Івіца Оліч ("Баварія");

Дуглас Майкон ("Інтер");

Флоран Малуда ("Челсі");

Еммануель Ебуе ("Арсенал");

Кевін Кураньї (збірна Німеччини);

Георгіос Карагуніс (збірна Греції).

Українські вболівальники закликали цих гравців відмовитись від участі у турнірі, який організувала країна, яка напала на сусідню державу. Фани пишуть футболістам у соціальних мережах та розповідають, що спортсмени таким чином підтримують геноцид українців.

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