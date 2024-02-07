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Зірки футболу підтвердили участь у російському турнірі — список гравців

7 лютого 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зірки футболу підтвердили участь у російському турнірі — список гравців
Вільям Галлас у матчі за "Арсенал". Фото: instagram.com/wgallas13/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Російський футбольний союз (РФС) готується провести у Москві товариський матч за участю відомих у минулому футболістів. Багато зірок спорту вже підтвердили участь у Кубку Легенд.

Серед майбутніх учасників турніру є колишні гравці європейських збірних, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Через заборону ФІФА та УЄФА російські футбольні клуби та національна збірна не можуть брати участь у міжнародних турнірах під егідою цих організацій. У РФС вирішили частково виправити ситуацію шляхом проведення товариського турніру. Легендарні гравці проігнорували запрошення з Росії, але багато відомих у минулому футболістів погодилися приїхати до Москви.

Нуну Гомеш
Ексфутболіст збірної Португалії Нуну Гомеш. Фото: instagram.com/nuno_gomes21/

Хто зіграє на Кубку Легенд

Свою участь у російському турнірі вже підтвердили такі футболісти як Вільям Галлас, Рікарду Куарежма, Флоран Малуда та інші гравці, які виступали за найсильніші європейські клуби та збірні. Є й зірки, які відмовилися від подорожі до Москви.

Список гравців, яких запросили до Росії

  • Вільям Галлас ("Арсенал" та "Челсі");
  • Нуну Гомеш ("Бенфіка");
  • Івіца Оліч ("Баварія");
  • Дуглас Майкон ("Інтер");
  • Флоран Малуда ("Челсі"); 
  • Еммануель Ебуе ("Арсенал");
  • Кевін Кураньї (збірна Німеччини);
  • Георгіос Карагуніс (збірна Греції).

Українські вболівальники закликали цих гравців відмовитись від участі у турнірі, який організувала країна, яка напала на сусідню державу. Фани пишуть футболістам у соціальних мережах та розповідають, що спортсмени таким чином підтримують геноцид українців.

Нагадаємо, влітку "Челсі" може продати Михайла Мудрика та ще декілька футболістів основного складу.

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спорт
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Москва
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