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Звездная диета Холанда удивила болельщиков Манчестер Сити

4 марта 2025 14:07
Валерий Ковалевич - Редактор
Эрлинг Холанн внес новый элемент в свою звездную диету
Эрлинг Холанн с тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой. Фото: Reuters/Andrew Boyers
Валерий Ковалевич - Редактор

Звезда чемпионата Англии по футболу Эрлинг Холанн придерживается строгой диеты, которая помогает ему оставаться одним из лучших форвардов мира. Недавно в рационе футболиста появился новый элемент. 

Личный диетолог норвежца посоветовал ему уделять больше внимания овощам, сообщает The Sun

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Эрлинг Холанн ворвался в десятку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов в возрасте 24 лет. Форвард является одним из самых высокооплачиваемых игроков мира и лидером "Манчестер Сити", который каждый сезон претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует. Как норвежцу удается держать себя в форме? У него есть свои секреты. 

Изменение в диете Холанна 

Молодой футболист с детства уделяет большое внимание питанию. В его ежедневном рационе присутствуют говяжье печень и сердце, которые укрепляют сосуды, снижают холестерин и служат профилактикой инсульта. 

Для поддержания активности и набора мышечной массы Холанну ежедневно необходимо потреблять 6 тысяч калорий. Эрлинг отдает предпочтения мясным блюдам, а перед матчами обязательно съедает лазанию, приготовленную по семейному рецепту. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн забивает гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Холанн также использует особую систему фильтрации питьевой воды и внимательно следит за циркадными ритмами, регулирующими режим сна и пробуждения. Каждое утро он первым делом выходит на солнечный свет — это благоприятно влияет на активность организма в течение дня.

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн и новый элемент в его рационе. Фото: Out Of Context Football

В последнее время Холанн по рекомендации диетолога включил в рацион больше овощей, особенно это касается моркови. Она богата витаминами С, Е и К, которые помогают футболисту быстро восстанавливаться после матчей и травм. Болельщики все чаще видят Эрлинга с морковью в руках или зубах даже в свободное от поединков время.

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