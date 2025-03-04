Ерлінг Голанн вніс новий елемент у свою зіркову дієту

Ерлінг Голанн із тренером "Манчестер Сіті" Хосепом Гвардіолою. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Зірка чемпіонату Англії з футболу Ерлінг Голанн дотримується суворої дієти, яка допомагає йому залишатися одним із найкращих форвардів світу. Нещодавно в раціоні футболіста з'явився новий елемент.

Особистий дієтолог норвежця порадив йому приділяти більше уваги овочам, повідомляє The Sun.

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Ерлінг Голанн увірвався в десятку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів у віці 24 років. Форвард є одним із найвисокооплачуваніших гравців світу та лідером "Манчестер Сіті", який щосезону претендує на перемогу в усіх турнірах, у яких бере участь. Як норвежцю вдається тримати себе у формі? У нього є свої секрети.

Зміна в дієті Голанна

Молодий футболіст із дитинства приділяє велику увагу харчуванню. У його щоденному раціоні присутні яловича печінка і серце, які зміцнюють судини, знижують холестерин і слугують профілактикою інсульту.

Для підтримання активності та набору м'язової маси Голанну щодня необхідно споживати 6 тисяч калорій. Ерлінг віддає перевагу м'ясним стравам, а перед матчами обов'язково з'їдає лазанью, приготовану за сімейним рецептом.

Ерлінг Голанн забиває гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Голанн також використовує особливу систему фільтрації питної води й уважно стежить за циркадними ритмами, що регулюють режим сну і пробудження. Щоранку він насамперед виходить на сонячне світло — це сприятливо впливає на активність організму протягом дня.

Ерлінг Голанн і новий елемент у його раціоні. Фото: Out Of Context Football

Останнім часом Голанн за рекомендацією дієтолога включив у раціон більше овочів, особливо це стосується моркви. Вона багата на вітаміни С, Е і К, які допомагають футболісту швидко відновлюватися після матчів і травм. Уболівальники все частіше бачать Ерлінга з морквою в руках або зубах навіть у вільний від поєдинків час.

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