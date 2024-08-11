Насибов и Лузан станут знаменосцами Украины на закрытии Олимпиады-2024

Звездные спортсмены станут украинскими знаменосцами на церемонии закрытия Олимпиады-2024
Спортсмены на Олимпиаде-2024 уже готовятся к торжественной церемонии закрытия. Делегации из разных стран определяют кандидатуры знаменосцев.
Оба спортсмена, которые понесут флаг Украины, завоевали награды на Олимпиаде в Париже, сообщает портал Новини.LIVE.
Торжественная церемония закрытия Летних Олимпийских игр-2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Она начнется в 22:00 по киевскому времени и продлится предположительно два часа.
Кто будет нести украинский флаг
Как и на церемонии Открытия Олимпиады-2024, сборную Украины в качестве знаменосцев представят два спортсмена. Во время парада по Сене национальную команду возглавили пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина. Они уже покинули турнир, и теперь флаг Украины доверят другим спортсменам.
Это будут Парвиз Насибов и Людмила Лузан. Оба спортсмена завоевали серебряные медали на Олимпиаде в Париже.
Парвиз Насибов выступает в греко-римской борьбе до 67 кг. Людмила Лузан вместе с Анастасией Рыбачок завоевали награду в каноэ-двойке на 500 метров.
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