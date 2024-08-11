Насібов та Лузан стануть прапорцями України на закритті Олімпіади-2024

Людмила Лузан під час індивідуального запливу. Фото: Reuters/Yara Nardi

Спортсмени на Олімпіаді-2024 вже готуються до урочистої церемонії закриття. Делегації із різних країн визначають кандидатури прапороносців.

Обидва спортсмени, які понесуть прапор України, вибороли нагороди на Олімпіаді в Парижі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Урочиста церемонія закриття Літніх Олімпійських ігор-2024 відбудеться у неділю, 11 серпня. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом і триватиме приблизно дві години.

Парвіз Насібов з дружиною та сином у Парижі. Фото: Reuters/instagram.com/nasibova_lena/

Хто нестиме український прапор

Як і на церемонії Відкриття Олімпіади-2024, збірну України як прапороносців представлять два спортсмени. Під час параду по Сені національну команду очолили плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна. Вони вже покинули турнір і тепер прапор України довірять іншим спортсменам.

Це будуть Парвіз Насібов та Людмила Лузан. Обидва спортсмени вибороли срібні медалі на Олімпіаді в Парижі.

Парвіз Насібов виступає у греко-римській боротьбі до 67 кг. Людмила Лузан разом з Анастасією Рибачок здобули нагороду у каное-двійці на 500 метрів.

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