Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину — известна причина

Игрок ЛНЗ Фрэнсис Момо. Фото: instagram.com/fmomoh22

Украинские футбольные клубы продолжают готовиться ко второй части сезона. К сожалению, не обходится без скандалов.

Игрок черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо не прилетел в испанскую Эстепону, где клуб проводит тренировочные сборы, сообщает Sport.ua.

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По данным СМИ, нигериец отказался от дальнейшей игры за черкасскую команду. Сейчас он якобы находится на родине.

Что известно об исчезновении Момо

Френсис Момо не хочет возвращаться в Украину и играть за ЛНЗ из-за войны. Сейчас он, по данным СМИ, отправился на родину.

В ЛНЗ пытаются уладить ситуацию, но, как указывают источники, вероятность возвращения игрока в черкасский клуб является достаточно низкой.

Френсис Момо стал игроком ЛНЗ летом 2024 года, он на правах свободного агента перешел в украинский клуб из швейцарского "Грассхоппера". Контракт Момо истекает летом 2027 года.

Нигериец в этом сезоне отыграл за клуб 15 матчей, забил 3 мяча.

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