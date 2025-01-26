Легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину — известна причина

Звездный легионер клуба УПЛ отказался возвращаться в Украину
Украинские футбольные клубы продолжают готовиться ко второй части сезона. К сожалению, не обходится без скандалов.
Игрок черкасского ЛНЗ Фрэнсис Момо не прилетел в испанскую Эстепону, где клуб проводит тренировочные сборы, сообщает Sport.ua.
По данным СМИ, нигериец отказался от дальнейшей игры за черкасскую команду. Сейчас он якобы находится на родине.
Что известно об исчезновении Момо
Френсис Момо не хочет возвращаться в Украину и играть за ЛНЗ из-за войны. Сейчас он, по данным СМИ, отправился на родину.
В ЛНЗ пытаются уладить ситуацию, но, как указывают источники, вероятность возвращения игрока в черкасский клуб является достаточно низкой.
Френсис Момо стал игроком ЛНЗ летом 2024 года, он на правах свободного агента перешел в украинский клуб из швейцарского "Грассхоппера". Контракт Момо истекает летом 2027 года.
Нигериец в этом сезоне отыграл за клуб 15 матчей, забил 3 мяча.
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