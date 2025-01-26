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Зірковий легіонер клубу УПЛ відмовився повертатися в Україну

26 січня 2025 18:01
Олександр Ільющенков - Редактор
Легіонер клубу УПЛ відмовився повертатися до України — відома причина
Гравець ЛНЗ Френсіс Момо. Фото: instagram.com/fmomoh22
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські футбольні клуби продовжують готуватись до другої частини сезону. На жаль, не обходиться без скандалів. 

Гравець черкаського ЛНЗ Френсіс Момо не прилетів до іспанської Естепони, де клуб проводить тренувальні збори, повідомляє Sport.ua

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За даними ЗМІ, нігерієць відмовився від подальшої гри за черкаську команду. Зараз він нібито перебуває на батьківщині.

Що відомо про зникнення Момо

Френсіс Момо не хоче повертатися в Україну і грати за ЛНЗ через війну. Зараз він, за даними ЗМІ, відправився на батьківщину. 

В ЛНЗ намагаються владнати ситуацію, але, як вказують джерела, ймовірність повернення гравця до черкаського клубу є досить низькою. 

Френсіс Момо став гравцем ЛНЗ влітку 2024 року, він на правах вільного агента перейшов до українського клубу з швейцарського "Грассхоппера". Контракт Момо закінчується влітку 2027 року.

Нігерієць цього сезону відіграв за клуб 15 матчів, забив 3 м'ячі. 

Нагадаємо, легендарний український боксер тріумфально повернувся на ринг після довгої відсутності. 

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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