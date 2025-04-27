Рюдигер может получить годовую дисквалификацию за скандал в финале Кубка Испании

Игроки "Реала" Рюдигер и Эндрик. Фото: Reuters

В конце овертайма финала Кубка Испании между "Реалом" и "Барселоной" (2:3) произошел скандальный момент. Игроки Антонио Рюдигер и Лукас Васкес, которые тогда находились на скамейке запасных, получили красные карточки за неспортивное поведение.

Рюдигер вообще оказывал физическое воздействие на арбитра и надолго может остаться без футбола, сообщило BBC.

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Центральный защитник "Реала" не просто ругался в сторону арбитра, но и швырнул в него кубиком льда. В Испании это могут расценить как нападение на арбитра.

По этой статье испанского футбольного законодательства самой слабой мерой наказания является дисквалификация на 12 матчей. Максимальным наказанием может быть отстранение от футбола сроком до одного года.

Что же стало причиной таких эмоций? Судья зафиксировал фол Килиана Мбаппе против Эрика и вызвал недовольство мадридцев, а активных Рюдигера и Васкеса удалил со скамейки запасных. После этого за неспортивное поведение еще и удалил Джуда Беллингема. Всех участников инцидента ждут дисквалификации, но у Антонио она будет самая длинная из-за льда.

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