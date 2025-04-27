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Зірку Реала можуть відсторонити на 12 матчів за напад на суддю

27 квітня 2025 13:49
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Рюдігер може отримати річну дискваліфікацію за скандал у фіналі Кубка Іспанії
Гравці "Реала" Рюдігер та Ендрік. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В кінці овертайму фіналу Кубка Іспанії між "Реалом" та "Барселоною" (2:3) стався скандальний момент. Гравці Антоніо Рюдігер та Лукас Васкес, які тоді перебували на лавці запасних, отримали червоні картки за неспортивну поведінку.

Рюдігер взагалі чинив фізичний вплив на арбітра та надовго може залишитись без футболу, повідомило BBC.

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Як покарають Рюдігера

Центральний захисник "Реала" не просто лаявся у бік арбітра, а й жбурнув у нього кубиком льоду. В Іспанії це можуть розцінити як напад на арбітра.

За цією статтею іспанського футбольного законодавства найслабшою мірою покарання є дискваліфікація на 12 матчів. Максимальним покаранням може бути відсторонення від футболу строком до одного року.

Що ж стало причиною таким емоціям? Суддя зафіксував фол Кіліана Мбаппе проти Еріка й викликав невдоволення мадридців, а найактивніших Рюдігера та Васкеса видалив з лавки запасних. Після цього за неспортивну поведінку ще й видалив Джуда Беллінгема. Всіх учасників інциденту чекають дискваліфікації, але у Антоніо вона буде найдовша через лід.

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