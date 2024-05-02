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Знаменитый тренер запретил дочери встречаться с футболистами – в чем причина

2 мая 2024 11:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Знаменитый тренер запретил дочери встречаться с футболистами – в чем причина
Испанская модель Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанский футбольный тренер Пако Хемес оказался очень строгим отцом. Он поставил своей дочери ультиматум, о котором стало известно журналистам.

Надя Хемес не может встречаться со спортсменами, иначе рискует разгневать отца, сообщает Mail Sport

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Тренер Пако Хемес известен по работе в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу. Он работал с такими командами, как "Райо Вальекано", "Гранада" и "Лас-Пальмас". 

Однако в последнее время Хемесу не удается найти работу в Ла Лиге. У 54-летнего специалиста появилось много свободного времени, которое он решил посвятить заботе о взрослой дочери. 

Пако Хемес
Тренер Пако Хемес во время матча. Фото: instagram.com/paco_jemezofficial/

Табу на личную жизнь 

Дочь испанского тренера Надя Хемес работает моделью. Она участвует в показах дизайнерской одежды, снимается для глянцевых журналов и активно ведет социальные сети.

Надя Хемес
Дочь тренера Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/

Недавно девушка призналась, что отец категорически запретил ей встречаться с футболистами и тщательно следит за соблюдением этого запрета. 

"Папа очень строг в этом отношении. Мне можно только дружить с футболистами, но я не должна ходить с ними на свидания. Отец сказал, что спортсмены являются слишком легкомысленными людьми. Также он хотел, чтобы я бросила модельную карьеру, но тут уж я устроила настоящий бунт", — рассказала Надя Хемес. 

Напомним, Мудрику не найдут места на поле — известный тренер хочет снова возглавить "Челси". 

Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

"Барселона" летом хочет подписать лидера "Баварии" — это приоритетный трансфер.

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Тухель нашел новый клуб перед матчем "Баварии" с "Реалом".

спорт
футбол
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жены футболистов
Пако Хемес

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