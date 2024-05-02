Знаменитый тренер запретил дочери встречаться с футболистами – в чем причина

Испанская модель Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/

Испанский футбольный тренер Пако Хемес оказался очень строгим отцом. Он поставил своей дочери ультиматум, о котором стало известно журналистам.

Надя Хемес не может встречаться со спортсменами, иначе рискует разгневать отца, сообщает Mail Sport.

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Тренер Пако Хемес известен по работе в элитном дивизионе чемпионата Испании по футболу. Он работал с такими командами, как "Райо Вальекано", "Гранада" и "Лас-Пальмас".

Однако в последнее время Хемесу не удается найти работу в Ла Лиге. У 54-летнего специалиста появилось много свободного времени, которое он решил посвятить заботе о взрослой дочери.

Тренер Пако Хемес во время матча. Фото: instagram.com/paco_jemezofficial/

Табу на личную жизнь

Дочь испанского тренера Надя Хемес работает моделью. Она участвует в показах дизайнерской одежды, снимается для глянцевых журналов и активно ведет социальные сети.

Дочь тренера Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/

Недавно девушка призналась, что отец категорически запретил ей встречаться с футболистами и тщательно следит за соблюдением этого запрета.

"Папа очень строг в этом отношении. Мне можно только дружить с футболистами, но я не должна ходить с ними на свидания. Отец сказал, что спортсмены являются слишком легкомысленными людьми. Также он хотел, чтобы я бросила модельную карьеру, но тут уж я устроила настоящий бунт", — рассказала Надя Хемес.

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