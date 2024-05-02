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Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина

2 травня 2024 11:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина
Іспанська модель Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанський футбольний тренер Пако Хемес виявився дуже суворим батьком. Він поставив доньці ультиматум, про який стало відомо журналістам.

Надя Хемес не може зустрічатися зі спортсменами, інакше ризикує розгнівати батька, повідомляє Mail Sport.

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Тренер Пако Хемес відомий в елітному дивізіоні чемпіонату Іспанії з футболу. Він працював з такими командами, як "Райо Вальєкано", "Гранада" та "Лас-Пальмас".

Однак останнім часом Хемес не вдається знайти роботу в Ла-Лізі. У 54-річного фахівця з'явилося багато вільного часу, який він вирішив присвятити турботі про дорослу дочку.

Пако Хемес
Тренер Пако Хемес під час матчу. Фото: instagram.com/paco_jemezofficial/

Табу на особисте життя

Дочка іспанського тренера Надя Хемес працює моделлю. Вона бере участь у показах дизайнерського одягу, знімається для глянсових журналів та активно веде соціальні мережі.

Надя Хемес
Дочка тренера Надя Хемес. Фото: instagram.com/nadiajemez/

Нещодавно дівчина зізналася, що батько категорично заборонив їй зустрічатися з футболістами та ретельно стежить за дотриманням цієї заборони.

"Тато дуже суворий у цьому відношенні. Мені можна тільки дружити з футболістами, але я не повинна ходити з ними на побачення. Батько сказав, що спортсмени є надто легковажними людьми. Також він хотів, щоб я покинула модельну кар'єру, але я вже влаштувала". справжній бунт", — розповіла Надя Хемес.

Нагадаємо, Мудрику не знайдуть місця на полі — відомий тренер хоче знову очолити "Челсі". 

Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

"Барселона" влітку хоче підписати лідера "Баварії" — це пріоритетний трансфер.

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Тухель знайшов новий клуб перед матчем "Баварії" з "Реалом".

спорт
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тренер
дружини футболістів
Пако Хемес

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