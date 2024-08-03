Сборная Украины по фехтованию впервые с 2016 года получила олимпийские награды

Сборная Украины по фехтованию с "золотыми" наградам. Фото: НОК Украины

Гимн Украины прозвучал в Париже, ведь сборная саблисток в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой завоевали самые высокие, "золотые" награды, одержав победу над сборной Южной Кореи. Особое значение этих наград в том, что впервые с 2016 года украинские фехтовальщицы выступили в женской командной сабле на Олимпиаде.

Об этом 2 августа, в пятницу сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Telegram .

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На пути к "золоту" украинским саблисткам нужно было преодолеть сборную Южной Кореи, сенсационно одолевшую хозяек Олимпиады — сборную Франции.

В очень напряженном поединке украинкам каждый раз приходилось отыгрываться, ведь кореянки были впереди. Однако в завершающем, девятом бою Ольга Харлан смогла перевернуть ход игры и одержать сверхважную победу для команды и всей Украины — 45:42.

Интересно, что украинки не только в финале, но и в четвертьфинале одерживали волевую победу. Во встрече с представительницами Италии наша команда завладела инициативой (15:11), но в ходе противостояния сопернице удалось отыграться (34:35). И снова украинки проявили настоящий характер — последнее слово осталось за ними: 45:37.

Олимпийское "золото" стало особенным для Ольги Харлан, ведь теперь она — самая титулованная украинская спортсменка в истории Олимпийских игр. На счету у спортсменки шесть наград из Олимпиад: три индивидуальных "бронзы", и три командных награды: два "золота" и одно "серебро".

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