Збірна України з фехтування вперше з 2016 року отримала олімпійські нагороди

Збірна України з фехтування та "золоті" нагороди. Фото: НОК України

Гімн України пролунав у Парижі, адже збірна шаблісток у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової вибороли найвищі, "золоті" нагороди, здобувши перемогу над збірною Південної Кореї. Особливе значення цих нагород в тому, що вперше з 2016 року українські фехтувальниці виступили у жіночій командній шаблі на Олімпіаді.

Про це у суботу, 3 серпня, повідомляє Національний олімпійський комітет України у Telegram.

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На шляху до "золота" українським шаблісткам треба було подолати збірну Південної Кореї, яка сенсаційно здолала господарок Олімпіади — збірну Франції.

У надзвичайно напруженому поєдинку українкам щоразу доводилося відіграватися, адже кореянки були попереду. Проте у завершальному, дев'ятому бою Ольга Харлан змогла перевернути хід гри та здобути надважливу перемогу для команди та всієї України — 45:42.

Цікаво, що українки не тільки у фіналі, а й у чвертьфіналі здобували вольову перемогу. У зустрічі з представницями Італії наша команда заволоділа ініціативою (15:11), але під час протистояння суперниці таки змогли відігратися (34:35). І знову ж українки проявили справжній характер — останнє слово залишилося за ними: 45:37.

Олімпійське "золото" стало особливим для Ольги Харлан, адже відтепер вона найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор. На рахунку у спортсменки шість нагород з Олімпіад: три індивідуальні "бронзи", та три командні нагороди: два "золота" та одне "срібло".

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