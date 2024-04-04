Заря — Динамо — где и когда смотреть скандальній матч УПЛ

Тренер Шовковский говорит, что нельзя просто взять и не обыграть "Зарю". Фото: пресс-служба "Динамо"

Луганская "Заря" и киевское "Динамо" проведут перенесенный поединок шестого тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится в столице страны.

"Динамо" ждет непростой поединок против соперника, который редко теряет очки, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четверг, 4 апреля, пройдет перенесенный поединок шестого тура УПЛ. Луганская "Заря" является номинальным фаворитом противостояния, но матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В 15:30 команды выведет на поле судья из Славянска Александр Омельченко.

Где смотреть матч "Заря" — "Динамо"

Украинские болельщики смогут увидеть матч УПЛ онлайн в прямом эфире. Матч "Зари" и "Динамо" будет доступен на платформе "УПЛ ТВ". Она присутствует в сетку вещания нескольких кабельных операторов (аналоговое и цифровое телевидение), а также на OTT-платформах ("Setanta Sports") и у операторов IPTV.

Ванат и Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" подходит к этому поединку на четвертом месте в турнирной таблице. "Заря" идет на 12 строчке. В четырех последних матчах луганская команда одержала три победы, так что для "Динамо" этот поединок не станет "легкой прогулкой". Однако и подопечные Александра Шовковского редко теряют очки.

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