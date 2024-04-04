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Заря — Динамо — где и когда смотреть скандальній матч УПЛ

4 апреля 2024 10:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Заря — Динамо — где и когда смотреть скандальній матч УПЛ
Тренер Шовковский говорит, что нельзя просто взять и не обыграть "Зарю". Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Луганская "Заря" и киевское "Динамо" проведут перенесенный поединок шестого тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится в столице страны. 

"Динамо" ждет непростой поединок против соперника, который редко теряет очки, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В четверг, 4 апреля, пройдет перенесенный поединок шестого тура УПЛ. Луганская "Заря" является номинальным фаворитом противостояния, но матч состоится на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. В 15:30 команды выведет на поле судья из Славянска Александр Омельченко. 

Где смотреть матч "Заря" — "Динамо"

Украинские болельщики смогут увидеть матч УПЛ онлайн в прямом эфире. Матч "Зари" и "Динамо" будет доступен на платформе "УПЛ ТВ". Она присутствует в сетку вещания нескольких кабельных операторов (аналоговое и цифровое телевидение), а также на OTT-платформах ("Setanta Sports") и у операторов IPTV.

Ванат и Бражко
Ванат и Бражко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" подходит к этому поединку на четвертом месте в турнирной таблице. "Заря" идет на 12 строчке. В четырех последних матчах луганская команда одержала три победы, так что для "Динамо" этот поединок не станет "легкой прогулкой". Однако и подопечные Александра Шовковского редко теряют очки. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Заря Луганск

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