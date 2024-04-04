Зоря — Динамо — де і коли дивитися скандальний матч УПЛ

Тренер Шовковський каже, що не можна просто взяти та не обіграти "Зорю". Фото: пресслужба "Динамо"

Луганська "Зоря" та київське "Динамо" проведуть перенесений поєдинок шостого туру української Прем'єр-ліги. Матч відбудеться у столиці країни.

"Динамо" чекає на непростий поєдинок проти суперника, який рідко втрачає очки, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 4 квітня, пройде перенесений поєдинок шостого туру УПЛ. Луганська "Зоря" є номінальним фаворитом протистояння, але матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. О 15.30 команди виведе на поле суддя зі Слов'янська Олександр Омельченко.

Де дивитись матч "Зоря" — "Динамо"

Українські вболівальники зможуть побачити матч УПЛ онлайн у прямому ефірі. Матч "Зорі" та "Динамо" буде доступний на платформі "УПЛ ТВ". Вона присутня у сітці мовлення кількох кабельних операторів (аналогове та цифрове телебачення), а також на OTT-платформах ("Setanta Sports") та в операторів IPTV.

Ванат та Бражко на тренуванні. Фото: прес-лужба "Динамо"

"Динамо" підходить до цього поєдинку на четвертому місці у турнірній таблиці. "Зоря" йде на 12-му рядку. У чотирьох останніх матчах луганська команда здобула три перемоги, тож для "Динамо" цей поєдинок не стане "легкою прогулянкою". Однак і підопічні Олександра Шовковського рідко втрачають очки.

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