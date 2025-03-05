Игрок Динамо и сборной Украины перешел в Зарю на правах аренды

Заря арендовала игрока Динамо и сборной Украины
Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Клубы УПЛ продолжают кадровые усиления.
Луганская "Заря" объявила о подписании полузащитника киевского "Динамо" Андрея Маткевича, сообщает пресс-служба клуба.
Маткевич — воспитанник киевлян. Он перешел в "Зарю" на правах аренды.
Андрей Маткевич продолжит карьеру в "Заре"- FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 5 марта 2025 года
Еще одним новичком луганской "Зари", который будет выступать у нас на правах аренды, стал полузащитник Андрей Маткевич.https://t.co/N1SxIR3q5Z pic.twitter.com/qX55rbLBap
Что известно об Андрее Маткевиче
Новичок "Зари" — 2005 года рождения. Он сыграл за "Динамо" U-19 13 поединков, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.
Маткевич также вызывался и продолжает вызываться в сборные Украины U-17 и U-19.
Следующий матч "Заря" проведет 7 марта в Киеве. Соперником будет "Оболонь".
Напомним, ПСЖ и "Ливерпуль" встретятся в Лиге чемпионов. Они уже ранее сыграли несколько драматических поединков между собой.
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