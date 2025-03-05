Игрок Динамо и сборной Украины перешел в Зарю на правах аренды

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Клубы УПЛ продолжают кадровые усиления.

Луганская "Заря" объявила о подписании полузащитника киевского "Динамо" Андрея Маткевича, сообщает пресс-служба клуба.

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Маткевич — воспитанник киевлян. Он перешел в "Зарю" на правах аренды.

Андрей Маткевич продолжит карьеру в "Заре"



Еще одним новичком луганской "Зари", который будет выступать у нас на правах аренды, стал полузащитник Андрей Маткевич.https://t.co/N1SxIR3q5Z pic.twitter.com/qX55rbLBap - FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 5 марта 2025 года

Что известно об Андрее Маткевиче

Новичок "Зари" — 2005 года рождения. Он сыграл за "Динамо" U-19 13 поединков, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Маткевич также вызывался и продолжает вызываться в сборные Украины U-17 и U-19.

Следующий матч "Заря" проведет 7 марта в Киеве. Соперником будет "Оболонь".

Напомним, ПСЖ и "Ливерпуль" встретятся в Лиге чемпионов. Они уже ранее сыграли несколько драматических поединков между собой.

"Борнмут" может в ближайшее время продать украинца Илью Забарного, на него установили новую цену.

Стало известно, кто из украинских футболистов заработал больше всех за время независимости.

Украина получит кадровое усиление накануне матчей Лиги нации против Бельгии.