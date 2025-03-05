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Заря арендовала игрока Динамо и сборной Украины

5 марта 2025 18:45
Максим Коваленко - Редактор
Игрок Динамо и сборной Украины перешел в Зарю на правах аренды
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Максим Коваленко - Редактор

Чемпионат Украины по футболу возобновился после зимнего перерыва. Клубы УПЛ продолжают кадровые усиления.

Луганская "Заря" объявила о подписании полузащитника киевского "Динамо" Андрея Маткевича, сообщает пресс-служба клуба.

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Маткевич — воспитанник киевлян. Он перешел в "Зарю" на правах аренды.

Что известно об Андрее Маткевиче

Новичок "Зари" — 2005 года рождения. Он сыграл за "Динамо" U-19 13 поединков, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

Маткевич также вызывался и продолжает вызываться в сборные Украины U-17 и U-19.

Следующий матч "Заря" проведет 7 марта в Киеве. Соперником будет "Оболонь".

Напомним, ПСЖ и "Ливерпуль" встретятся в Лиге чемпионов. Они уже ранее сыграли несколько драматических поединков между собой.

"Борнмут" может в ближайшее время продать украинца Илью Забарного, на него установили новую цену.

Стало известно, кто из украинских футболистов заработал больше всех за время независимости.

Украина получит кадровое усиление накануне матчей Лиги нации против Бельгии.

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