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Зоря орендувала гравця Динамо та збірної України

5 березня 2025 18:45
Максим Коваленко - Редактор
Гравець Динамо та збірної України перейшов до Зорі на правах оренди
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv
Максим Коваленко - Редактор

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. Клуби УПЛ продовжують кадрові підсилення.

Луганська "Зоря" оголосила про підписання півзахисника київського "Динамо" Андрія Маткевича, повідомляє пресслужба клубу.

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Маткевич — вихованець киян. Він перейшов до "Зорі" на правах оренди. 

Що відомо про Андрія Маткевича

Новачок "Зорі" — 2005 року народження. Він відіграв за "Динамо" U-19 13 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі. 

Маткевич також викликався та продовжує викликатись до збірних України U-17 та U-19. 

Наступний матч "Зоря" проведе 7 березня у Києві. Суперником буде "Оболонь". 

Нагадаємо, ПСЖ та "Ліверпуль" зустрінуться у Лізі чемпіонів. Вони вже раніше зіграли декілька драматичних поєдинків між собою. 

"Борнмут" може найближчим часом продати українця Іллю Забарного, на нього встановили нову ціну. 

Стало відомо, хто з українських футболістів заробив найбільше за час незалежності. 

Україна отримає кадрове підсилення напередодні матчів Ліги нації проти Бельгії. 

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