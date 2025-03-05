Гравець Динамо та збірної України перейшов до Зорі на правах оренди

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Чемпіонат України з футболу відновився після зимової перерви. Клуби УПЛ продовжують кадрові підсилення.

Луганська "Зоря" оголосила про підписання півзахисника київського "Динамо" Андрія Маткевича, повідомляє пресслужба клубу.

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Ще одним новачком луганської «Зорі» , який буде виступати в нас на правах оренди, став півзахисник Андрій Маткевич.https://t.co/N1SxIR3q5Z pic.twitter.com/qX55rbLBap — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 5, 2025

Що відомо про Андрія Маткевича

Новачок "Зорі" — 2005 року народження. Він відіграв за "Динамо" U-19 13 поєдинків, у яких забив п'ять м'ячів та віддав три гольові передачі.

Маткевич також викликався та продовжує викликатись до збірних України U-17 та U-19.

Наступний матч "Зоря" проведе 7 березня у Києві. Суперником буде "Оболонь".

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