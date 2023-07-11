"Заря" продлила аренду футболиста: ранее у него на поле случился инфаркт

Олег Данченко. Фото: "Заря"

Луганская "Заря" пытается сохранить важных игроков, завоевавших бронзовые медали чемпионата Украины в прошлом сезоне. Но без потерь также не обошлось.

При этом клубу удалось сохранить одного из лучших правых защитников первой половины прошлого сезона Олега Данченко.

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Данченко получит шанс после инфаркта

Правый защитник принадлежит греческому АЕКу, с которым "Заря" договорилась об аренде ещё на один сезон.

В первой половине прошлого сезона 28-летний Данченко был одним из лучших в "Заре" и о нем не единожды упоминалось как о кандидате в сборную Украины.

Однако вторую половину прошлого сезона 28-летний футболист пропустил из-за инфаркта на зимних сборах "Зари".

Во время одной из тренировок Данченко упал, после чего у него трижды останавливалось сердце.

Футболист прошел курс восстановления в Греции, после которого врачи разрешили ему досрочно вернуться к тренировкам.

В прошлом сезоне Данченко провел 15 матчей, отличившись одним ассистом.

Отметим, что после окончания аренды в "Заре" у футболиста также закончится контракт с АЕКом.

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