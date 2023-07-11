"Заря" продлила аренду футболиста: ранее у него на поле случился инфаркт
Луганская "Заря" пытается сохранить важных игроков, завоевавших бронзовые медали чемпионата Украины в прошлом сезоне. Но без потерь также не обошлось.
При этом клубу удалось сохранить одного из лучших правых защитников первой половины прошлого сезона Олега Данченко.
Ранее команда потеряла вернувшихся в "Динамо" Владимира Бражко и Сергея Булецу. Также закончились контракты у Максима Имерекова и Евгения Шахова.
Данченко получит шанс после инфаркта
Правый защитник принадлежит греческому АЕКу, с которым "Заря" договорилась об аренде ещё на один сезон.
В первой половине прошлого сезона 28-летний Данченко был одним из лучших в "Заре" и о нем не единожды упоминалось как о кандидате в сборную Украины.
Однако вторую половину прошлого сезона 28-летний футболист пропустил из-за инфаркта на зимних сборах "Зари".
Во время одной из тренировок Данченко упал, после чего у него трижды останавливалось сердце.
Футболист прошел курс восстановления в Греции, после которого врачи разрешили ему досрочно вернуться к тренировкам.
В прошлом сезоне Данченко провел 15 матчей, отличившись одним ассистом.
Отметим, что после окончания аренды в "Заре" у футболиста также закончится контракт с АЕКом.
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