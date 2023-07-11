"Зоря" продовжила оренду футболіста: раніше у нього на полі стався інфаркт
Луганська "Зоря" намагається зберегти важливих гравців, які здобули бронзові медалі чемпіонату України минулого сезону. Але без втрат також не обійшлося.
При цьому клубу вдалося зберегти одного з найкращих правих захисників першої половини минулого сезону Олега Данченка.
Раніше команда втратила Володимира Бражка і Сергія Булецю, які повернулися до "Динамо". Також закінчилися контракти у Максима Імерекова та Євгена Шахова.
Данченко отримає шанс після інфаркту
Правий захисник належить грецькому АЕКу, з яким "Зоря" домовилася про оренду ще на один сезон.
У першій половині минулого сезону 28-річний Данченко був одним із найкращих у "Зорі" і про нього неодноразово згадувалося як про кандидата до збірної України.
Однак другу половину минулого сезону 28-річний футболіст пропустив через інфаркт на зимових зборах "Зорі". Під час одного із тренувань Данченко впав, після чого у нього тричі зупинялося серце.
Футболіст пройшов курс відновлення у Греції, після якого лікарі дозволили йому достроково повернутися до тренувань.
Минулого сезону Данченко провів 15 матчів, відзначившись одним асистом.
Зазначимо, що після закінчення оренди в "Зорі" у футболіста також закінчиться контракт із АЕКом.
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