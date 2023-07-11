"Зоря" продовжила оренду футболіста: раніше у нього на полі стався інфаркт

Олег Данченко. Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" намагається зберегти важливих гравців, які здобули бронзові медалі чемпіонату України минулого сезону. Але без втрат також не обійшлося.

При цьому клубу вдалося зберегти одного з найкращих правих захисників першої половини минулого сезону Олега Данченка.

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Данченко отримає шанс після інфаркту

Правий захисник належить грецькому АЕКу, з яким "Зоря" домовилася про оренду ще на один сезон.

У першій половині минулого сезону 28-річний Данченко був одним із найкращих у "Зорі" і про нього неодноразово згадувалося як про кандидата до збірної України.

Однак другу половину минулого сезону 28-річний футболіст пропустив через інфаркт на зимових зборах "Зорі". Під час одного із тренувань Данченко впав, після чого у нього тричі зупинялося серце.

Футболіст пройшов курс відновлення у Греції, після якого лікарі дозволили йому достроково повернутися до тренувань.

Минулого сезону Данченко провів 15 матчів, відзначившись одним асистом.

Зазначимо, що після закінчення оренди в "Зорі" у футболіста також закінчиться контракт із АЕКом.

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