Заря и Полесье выиграли с одинаковым счетом у Черноморца и Колоса

Матч "Полесье" — "Колос". Фото: "Полесье"

В рамках 24-го тура Украинской премьер-лиги прошли два матча. "Заря" сыграла с "Черноморцем", а "Полесье" противостояло "Колосу".

Победы одержали "Заря" и "Полесье", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Заря" — "Черноморец"

В Киеве на стадионе "Левого Берега" "Заря" принимала одесский "Черноморец", выигравший два последних матча в УПЛ.

Начиная с первых минут матча "Заря" активнее атаковала и создавала моменты. Сначала Горбач пробил головой мимо ворот, а через минуту он забил. Бутко подал с правого фланга, а форвард пробил в дальний угол.

"Заря" на эмоциональном подъеме могла еще дважды забить в следующие три минуты, но Антюху не повезло.

В последующее отведенное время "Заря" была гораздо ближе к забитому мячу, чем соперник. У "Черноморца" даже голевых моментов не было.

"Заря" — "Черноморец" — 1:0

Гол: Горбач, 12

"Заря": Сапутин — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81), Яцик (Мишнев, 88), Кирюханцев (Жуниньо, 73) — Горбач (Ндур, 74).

"Черноморец": Варакута — Путря (Голубь, 90+1), Салюк, Гучек, Ермаков — Альваренга, Васильев, Кузык (Зе, 80) — Бадибанга, Авагимян (Присяжнюк, 80), Штогрин.

Предупреждение: Жуниньо

"Полесье" — "Колос"

"Полесье" в прошлом туре смогло прервать серию поражений в матче с "Минаем" (3:2). Поэтому в игре с "Колосом" необходимо было закрепить результат. При этом у ковалевцев состав лучше, чем у ужгородцев, а особенно в защитной линии и забить в ворота "Колоса" было очень тяжелой задачей.

Единственный гол в матче на 83-й забил Танковский, за десятки секунд до этого заменивший Крушинского. Полузащитник своим первым касанием в игре замкнул пас с левого фланга — 1:0.

"Полесье" — "Колос" — 0:1

Гол: Танковский, 83

"Полесье": Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравец, Смоляков — Крушинский (Танковский, 82), Таллес Коста (Кушниренко, 72) — Казак (Петряк, 90+3), Мустафаев, Назаренко (Фортюне, 72) — Луифер (Ндукве, 82).

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуриков (Велетень, 85) — Ильин (Емец, 85), Демченко, Ореховский (Милько, 78), Топалов (Салабай, 78) — Рангел (Безбородько, 73).

Предупреждения: Назаренко, Ндукве — Ильин, Салабай, Гончаренко

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