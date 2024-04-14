Зоря та Полісся виграли з однаковим рахунком у Чорноморця та Колоса

Матч "Полісся" — "Колос". Фото: "Полісся"

В рамках 24-го туру Української прем’єр-ліги пройшло два матчі. "Зоря" зіграла з "Чорноморцем", а "Полісся" протистояло "Колосу".

Перемоги здобули "Зоря" та "Полісся", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Зоря" — "Чорноморець"

У Києві на стадіоні "Лівого Берега" "Зоря" приймала одеський "Чорноморець", який виграв два останні матчі в УПЛ.

Починаючи з перших хвилин матчу "Зоря" почала активніше атакувати й створювати моменти. Спершу Горбач пробив головою повз ворота, а через хвилину він забив. Бутко подав з правого флангу, а форвард пробив у дальній кут.

"Зоря" на емоційному піднесенні могла ще двічі забити у наступні три хвилини, але Антюху не пощастило.

У подальший відведений час "Зоря" була набагато ближче до забитого м’яча ніж суперник. У "Чорноморця" навіть гольових моментів не було.

"Зоря" — "Чорноморець" — 1:0

Гол: Горбач, 12

"Зоря": Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81), Яцик (Мишньов, 88), Кирюханцев (Жуніньйо, 73) — Горбач (Ндур, 74).

"Чорноморець": Варакута — Путря (Голуб, 90+1), Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик (Зе, 80) — Бадібанга, Авагімян (Присяжнюк, 80), Штогрін.

Попередження: Жуніньйо

"Полісся" — "Колос"

"Полісся" минулого туру змогло перервати серію поразок в матчі з "Минаєм" (3:2). Тому в грі з "Колосом" необхідно було закріпити результат. При цьому у ковалівців склад краще ніж у ужгородців, а особливо в захисній лінії. Тому й забити у ворота "Колоса" було важче.

Єдиний гол в матчі на 83-й забив Танковський, який за десятки секунд до цього замінив Крушинського. Півзахисник своїм першим дотиком в грі замкнув пас з лівого флангу — 1:0.

"Полісся" — "Колос" — 0:1

Гол: Танковський, 83

"Полісся": Кудрик — Тейлор, Чоботенко, Кравець, Смоляков — Крушинський (Танковський, 82), Таллес Коста (Кушніренко, 72) — Козак (Петряк, 90+3), Мустафаєв, Назаренко (Фортюне, 72) — Луїфер (Ндукве, 82).

"Колос": Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Гончаренко, Цуріков (Велетень, 85) — Ільїн (Ємець, 85), Демченко, Оріховський (Мілько, 78), Топалов (Салабай, 78) — Рангел (Безбородько, 73).

Попередження: Назаренко, Ндукве — Ільїн, Салабай, Гончаренко

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