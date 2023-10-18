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"Заря" отказала "Маккаби" в переносе матча из-за боевых действий в Израиле

18 октября 2023 17:31
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Заря" отказала "Маккаби" в переносе матча из-за боевых действий в Израиле
Тренировка футболистов "Зари". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Израильский "Маккаби" обратился к украинской "Заре" с предложением перенести поединок третье тура группового турнира Лиги Европы из-за боевых действий в стране.

"Заря" отказалась и мотивировала свое решение в специальном заявлении на официальном сайте клуба. 

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Боевые действия на границе Израиля заставили местный футбольный клуб "Маккаби" попросить "Зарю" перенести очный поединок Лиги Конференций на ноябрь. Украинская сторона ответила отказом и напомнила, что "Заря" уже десять лет выступает в стране, которая противостоит на фронте агрессору. 

Валерий Кривенцов
Главный тренер "Зари" Валерий Кривенцов. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Реакция "Зари" на предложение "Маккаби" 

Украинский клуб заверил в том, что с пониманием относится к той ситуации, в которой оказалась команда из Израиля. Игрокам, тренерскому штабу и болельщикам "Зари" прекрасно известно, что значит жить в состоянии войны с другим государством. 

"За этот период времени "Заря" ни разу не попросила о переносе как минимум еврокубковых матчей и играет в футбол несмотря на все. Даже сейчас, когда до многих мест наша команда добирается автобусом по 15-20 часов", — гласит заявление "Зари".

Украинский клуб предложил сопернику обменяться домашними матчами или помочь "Маккаби" организовать их домашний поединок на "Люблин Арене". "Заря" согласна сыграть домашний матч соперника в любой стране по выбору хозяев поля. Однако "Маккаби" хочет перенести поединок, который запланирован на 26 октября.

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