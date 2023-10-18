"Зоря" відмовила "Маккабі" у перенесенні матчу через бойові дії в Ізраїлі

Тренування футболістів "Зорі". Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Ізраїльський "Маккабі" звернувся до української "Зорі" з пропозицією перенести поєдинок третій тур групового турніру Ліги Європи через бойові дії в країні.

"Зоря" відмовилася та мотивувала своє рішення у спеціальній заяві на офіційному сайті клубу.

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Бойові дії на кордоні Ізраїлю змусили місцевий футбольний клуб Маккабі попросити Зорю перенести очний поєдинок Ліги Конференцій на листопад. Українська сторона відповіла відмовою та нагадала, що "Зоря" вже десять років виступає в країні, яка протистоїть на фронті агресору.

Головний тренер "Зорі" Валерій Кривенцов. Фото: instagram.com/zoryaluhansk/

Реакція "Зорі" на пропозицію "Маккабі"

Український клуб запевнив, що з розумінням ставиться до тієї ситуації, в якій опинилася команда з Ізраїлю. Гравцям, тренерському штабу та вболівальникам "Зорі" чудово відомо, що означає жити у стані війни з іншою державою.

"За цей період часу "Зоря" жодного разу не попросила про перенесення як мінімум єврокубкових матчів і грає у футбол попри все. Навіть зараз, коли до багатьох місць наша команда добирається автобусом по 15-20 годин", — написано в заяві "Зорі".

Український клуб запропонував супернику обмінятися домашніми матчами або допомогти "Маккабі" організувати їхній домашній поєдинок на "Люблін Арені". "Зоря" згодна зіграти домашній матч суперника в будь-якій країні на вибір господарів поля. Проте "Маккабі" хоче перенести поєдинок, який заплановано на 26 жовтня.

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