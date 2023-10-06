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Горбач приніс перемогу "Зорі" над "Брєйдабліком" в Лізі Конференцій

6 жовтня 2023 00:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Горбач приніс перемогу "Зорі" над "Брєйдабліком" в Лізі Конференцій
Гравці "Зорі" у літаку. Фото: Twitter/FCZoryaOfficial
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Луганська "Зоря" здобула перемогу у другому матчі групового етапу Ліги Конференцій. На виїзді в Ісландії підопічні Кривенцова мінімально здолали "Брєйдаблік".

Підсумки матчу в матеріалі Новини.LIVE.

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Після нічиї з бельгійським "Гентом" в першому турі луганці вийшли на виїзну гру в Ісландії з двома форвардами. Пару Геррейро склав 19-річний Горбач. Саме він став героєм зустрічі та забив єдиний гол на 19-й хвилині.

Долю епізоду вирішило якісне виконання стандарту у вигляді кутового на правому фланзі від гостей. Мишньов та Антюх розіграли м’яч поміж собою, після чого Денис подав на дальній кут воротарського, де Горбач із боротьби проти захисника вразив чужі ворота з другого поверху ударом головою. 

У другій половині в атаці гостей негативно відзначався Геррейро — усі удари від нього летіли повз ворота або у голкіпера. Були шанси забивати й у Горбача, але той частіше віддавав партнеру.

Ледве втратили перемогу

А потім господарі створили проблеми українцям. Лише майстерність Турбаєвського на лінії воріт та відверте везіння не дозволили суперникам урятувати цю гру. 

У наступному турі ісландський "Брейдаблік" зіграє в гостях проти бельгійського "Гента", тоді як луганська Зоря поїде в гості до ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів.

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