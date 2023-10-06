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Горбач принес победу "Заре" над "Брейдабликом" в Лиге Конференций

6 октября 2023 00:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Горбач принес победу "Заре" над "Брейдабликом" в Лиге Конференций
Игроки "Зари" в самолете. Фото: Twitter/FCZoryaOfficial
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Луганская "Заря" одержала победу во втором матче группового этапа Лиги Конференций. На выезде в Исландии подопечные Кривенцова минимально одолели "Брейдаблик".

Результаты матча в материале Новини.LIVE.

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После ничьей с бельгийским "Гентом" в первом туре луганчане вышли на выездную игру в Исландии с двумя форвардами. Пара Геррейро составил 19-летний Горбач. Он стал героем встречи и забил единственный гол на 19-й минуте.

Судьбу эпизода решило качественное исполнение стандарта в виде углового на правом фланге от гостей. Мышнев и Антюх разыграли мяч между собой, после чего Денис подал на дальний угол вратарского, где Горбач по борьбе против защитника поразил чужие ворота со второго этажа ударом головой.

Во второй половине в атаке гостей отрицательно отмечался Геррейро — все удары от него летели мимо ворот или у голкипера. Были шансы забивать и у Горбача, но тот чаще отдавал партнеру.

Едва не потеряли победу

А потом хозяева создали проблемы украинцам. Только мастерство Турбаевского на линии ворот и откровенное везение не позволили соперникам спасти эту игру.

В следующем туре исландский "Брейдаблик" сыграет в гостях против бельгийского "Гента", тогда как луганская Заря поедет в гости в израильский "Маккаби" Тель-Авив.

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