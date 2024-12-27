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Заря определилась с главным тренером

27 декабря 2024 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Младен Бартулович остается главным тренером луганской Зари
Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В луганской "Заре" определились с человеком, который будет готовить команду ко второй половине сезона. В команде решили все оставить, как было.

Младен Бартулович продолжит руководить командой, сообщил паблик Инсайды от Пасечника 2.0.

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Хорватский специалист останется главным тренером команды, но не сообщается, будет ли у него далее статус исполняющего обязанности.

Источник утверждает, что 38-летний специалист общался с президентом клуба Евгением Геллером. Во время разговора владелец сообщил, что хорват и дальше будет руководить основной командой.

Также стало известно, что тренерский штаб "Зари" в ближайшее время усилят новыми кадрами.

После половины сезона "Заря" занимает восьмое место, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

Напомним, ранее снимок со своим внуком сделал владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

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футбол УПЛ Заря Луганск Евгений Геллер Младен Бартулович

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