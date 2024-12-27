Младен Бартулович остается главным тренером луганской Зари

Игроки луганской "Зари". Фото: "Заря"

В луганской "Заре" определились с человеком, который будет готовить команду ко второй половине сезона. В команде решили все оставить, как было.

Младен Бартулович продолжит руководить командой, сообщил паблик Инсайды от Пасечника 2.0.

Читайте также:

Младен Бартулович. Фото: "Заря"

Бартуловичу доверяют в "Заре"

Хорватский специалист останется главным тренером команды, но не сообщается, будет ли у него далее статус исполняющего обязанности.

Источник утверждает, что 38-летний специалист общался с президентом клуба Евгением Геллером. Во время разговора владелец сообщил, что хорват и дальше будет руководить основной командой.

Также стало известно, что тренерский штаб "Зари" в ближайшее время усилят новыми кадрами.

После половины сезона "Заря" занимает восьмое место, отставая от зоны еврокубков на пять очков.

Напомним, ранее снимок со своим внуком сделал владелец киевского "Динамо" Игорь Суркис.

В России объявили о планах сыграть товарищеские матчи с европейскими сборными.

После Открытого чемпионата Австралии по теннису не вернулся в Украину тренер-массажист сборной.

Олимпийская чемпионка по фехтованию на сабле Ольга Харлан отпраздновала Рождество с любимым в Италии.