Младен Бартулович залишається головним тренером луганської Зорі

Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"

У луганській "Зорі" визначились з людиною, яка готуватиме команду до другої половини сезону. В команді вирішили все залишити як було.

Младен Бартулович продовжить керувати командою, повідомив паблік Інсайди від Пасічника 2.0.

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Хорватський спеціаліст залишиться головним тренером команди, але не повідомляється, чи у нього й надалі буде статус виконувача обов’язків.

Джерело стверджує, що 38-річний фахівець спілкувався з президентом клубу Євгеном Геллером. Під час розмови власник повідомив, що хорват і далі керуватиме основною командою.

Також стало відомо, що тренерський штаб "Зорі" найближчим часом підсилять новими кадрами.

Після половини сезону "Зоря" посідає восьме місце, відстаючи від зони єврокубків на п’ять очок.

Нагадаємо, раніше знімок зі своїм онуком зробив власник київського "Динамо" Ігор Суркіс.

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