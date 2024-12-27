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Зоря визначилась з головним тренером

27 грудня 2024 23:59
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Младен Бартулович залишається головним тренером луганської Зорі
Гравці луганської "Зорі". Фото: "Зоря"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У луганській "Зорі" визначились з людиною, яка готуватиме команду до другої половини сезону. В команді вирішили все залишити як було.

Младен Бартулович продовжить керувати командою, повідомив паблік Інсайди від Пасічника 2.0.

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Младен Бартулович. Фото: "Зоря"

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Хорватський спеціаліст залишиться головним тренером команди, але не повідомляється, чи у нього й надалі буде статус виконувача обов’язків.

Джерело стверджує, що 38-річний фахівець спілкувався з президентом клубу Євгеном Геллером. Під час розмови власник повідомив, що хорват і далі керуватиме основною командою.

Також стало відомо, що тренерський штаб "Зорі" найближчим часом підсилять новими кадрами.

Після половини сезону "Зоря" посідає восьме місце, відстаючи від зони єврокубків на п’ять очок.

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футбол УПЛ Заря Луганськ Євген Гєллєр Младен Бартулович

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