Роман Зозуля рассказал о коррупции и проблемах агентской работы в футболе

Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Бывший игрок "Динамо", "Днепра" и сборной Украины Роман Зозуля вместе с бывшим одноклубником Евгением Коноплянкой основали агентскую компанию. При этом у бывших звезд национальной команды возникают проблемы в работе.

По словам Зозули в интервью "Украинскому футболу" , главная проблема в коррупции в отечественном футболе.

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Роман Зозуля и Евгений Коноплянка. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Зозуля рассказал о проблемах в работе агентом

Зозуля успел столкнуться со многими трудностями, поскольку на агентском рынке в Украине есть монополия и коррупция.

"Я вам так скажу: здесь коррупция по масштабам больше, чем в Верховной Раде. Я такого даже не ожидал, когда был футболистом", — сказал Зозуля.

Роман отметил, что сейчас ситуация на рынке футбольных агентств поражает своим уровнем непрозрачности и если бы у него были волосы на голове, то они бы точно стали дыбом.

Несмотря на трудности, компания Зозули уже работает с несколькими известными футболистами, среди которых наибольшее имя у Владислава Кочергина из польского "Ракува".

"Есть команды, где игроки хотят с нами работать, но банально не могут из-за политики клуба. Из-за отсутствия здоровой конкуренции на рынке агентов некоторые коллективы и не получают желаемых результатов, потому что вынуждены брать футболистов от "своего" агента, вместо того, чтобы взять кого-то лучше другого.

Потом начинают увольнять тренеров, вешая вину на них, но проблема-то в совсем другом кроется", — подытожил Зозуля.

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