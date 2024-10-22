Роман Зозуля розповів про корупцію та проблеми агентської роботи у футболі

Роман Зозуля та Євген Коноплянка. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Колишній гравець "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля разом з колишнім одноклубником Євгеном Коноплянкою заснували агентську компанію. При цьому у колишніх зірок національної команди виникають проблеми в роботі.

За словами Зозулі в інтерв’ю "Українському футболу", головна проблема в корупції у вітчизняному футболі.

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Роман Зозуля та Євген Коноплянка. Фото: instagram.com/zozulyaroman/

Зозуля розповів про проблеми в роботі агентом

Зозуля встиг зіткнутися з багатьма труднощами, оскільки на агентському ринку в Україні є монополія та корупція.

"Я вам так скажу: тут корупція за масштабами більша, ніж у Верховній Раді. Я такого навіть не очікував, коли був футболістом", — сказав Зозуля.

Роман зазначив, що наразі ситуація на ринку футбольних агентств вражає своїм рівнем непрозорості і якби у нього було волосся на голові, то воно б точно стало дибом.

Незважаючи на труднощі, компанія Зозулі вже працює з кількома відомими футболістами, серед який найбільше ім’я має Владислав Кочергін з польського "Ракува".

"Є команди, де гравці хочуть з нами працювати, але банально не можуть через політику клубу. Через відсутність здорової конкуренції на ринку агентів деякі колективи й не отримують бажаних результатів, бо вимушені брати футболістів від "свого" агента, замість того, щоб взяти когось кращого від іншого.

Потім починають звільняти тренерів, вішаючи провину на них, але проблема-то у зовсім іншому криється", — підсумував Зозуля.

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